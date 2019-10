Joel Armia ou quand la patience porte ses fruits

Obtenu pour une bouchée de pain, Joel Armia est en voie de s’établir comme l’un des piliers offensifs du Canadien, modifiant du même coup le visage de cette attaque de plus en plus imprévisible.

C’était une de ces petites transactions dont Marc Bergevin a toujours eu le secret.

Le matin du 30 juin 2018, en plein camp de développement pendant que les journalistes, avouons-le, avaient la tête aux vacances, le CH annonçait l’acquisition d’un imposant ailier finlandais et de Steve Mason dont le contrat fut aussitôt racheté, en échange d’un choix et d’un Québécois, Simon Bourque, en qui bien peu d’espoir était fondé.

Ce jour-là, le départ de Bourque, aujourd’hui défenseur à l’Université Concordia, a fait couler plus d’encre que l’arrivée de Joel Armia.

Le Finlandais de 1,93 m (6 pi 4 po) et 97 kg (213 lb) a été façonné dans un moule dont les échantillons se sont toujours fait rares à Montréal.

Claude Julien l’a adopté d’emblée. Avantage numérique, infériorité, fins de match, en retard d’un but ou pour protéger une avance : Armia a été de tous les combats, au grand dam de bien des amateurs.

Il lui a fallu plus de 200 matchs avant d’inscrire son premier but avec l’avantage d’un homme en dépit d’un temps d’utilisation considérable.

En ce début de saison, la patience témoignée par Julien lui est rendue généreusement. Armia totalise huit points, dont six buts, en neuf matchs et s’impose dans les situations critiques.

Dans la victoire contre les Maple Leafs, il a réalisé deux jeux clés : une superbe passe soulevée du revers entre les défenseurs pour permettre à Jonathan Drouin de marquer en échappée et un but d’anthologie inscrit sur un effort individuel en sept secondes au début du troisième engagement. Le but gagnant en l’occurrence.

Julien considère encore Joel Armia, à 26 ans, comme un jeune joueur. Il l’avait affirmé il y a quelques semaines. Voici ce qu’avait à dire l’entraîneur des jeunes joueurs samedi soir.

Il faut faire attention avant d’abandonner sur des jeunes joueurs. La patience des fois. Ça devient difficile par moments, mais quand tu vois le potentiel, tu te dis qu’à moment donné, il va le comprendre et il va voir le résultat. Claude Julien

Le commentaire concernait alors Jonathan Drouin, mais aurait tout aussi bien pu s’appliquer au Finlandais.

Saisir sa chance

Armia a passé trois saisons à Winnipeg à tenter de se faire valoir au sein d’une puissance de la LNH bien garnie sur le flanc droit.

« Combien de buts (Patrik) Laine a marqué? Combien de passes pour (Blake) Wheeler? C’était difficile », a admis le numéro 40 dont le temps de glace oscillait souvent entre 12 et 13 minutes.

Jusqu’ici, il est l’attaquant le plus utilisé par le Tricolore après Phillip Danault avec 17 min 3 s par rencontre.

Armia a obtenu une véritable chance à Montréal et après une année à montrer de belles aptitudes sans toutefois cimenter sa place comme l’un des meilleurs, il semble prêt à franchir la prochaine étape.

L’ingrédient secret maintenant? La constance.

« Je lui ai souvent dit la même chose. "Tu as peut-être une meilleure opportunité ici avec notre équipe de jouer sur des plus gros trios et plus souvent, c’est à toi d’en prendre avantage". Il a un bon début de saison jusqu’à date. C’est de s’assurer qu’il soit comme ça toute l’année », a lancé le pilote du CH.

Jonathan Drouin, son nouveau complice, en connaît un rayon sur la quête de la constance. Le Québécois semble lui-même l’avoir mise en bouteille cette année, pour citer un estimé collègue.

Jonathan Drouin a marqué deux buts en échappée. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Aucunement surpris de voir son collègue connaître autant de succès – il avait affirmé au début de la saison qu’Armia possédait « un don de Dieu » – il en a remis samedi.

« Il a un talent extraordinaire. C’est un des meilleurs gars que j’ai vus pour aller récupérer une rondelle ou aller dans le coin. Il n’a pas beaucoup de crédit pour tout ce qu’il fait depuis le début de l’année. Il en mérite », a lancé l’autre héros de la soirée, auteur de deux petits bijoux en échappée.

« C’est un joueur imposant, fort, talentueux. Il a réussi à tout mettre ça ensemble. Il joue avec de bons joueurs et il en profite. Il est vraiment important pour nous. Il est intelligent, il gagne ses batailles », a ajouté Brendan Gallagher.

Armia avait déjà convaincu ses collègues dans le vestiaire de son talent, ce qui est toujours un bon signe. Il est maintenant en train d’y parvenir avec les amateurs.

En rafale

Drouin a renouvelé ses vœux avec le public montréalais. Une union nouvelle, rafraîchissante par rapport à deux années de hauts et de bas. Première étoile de la soirée, il a été une nouvelle fois acclamé par le public. Ça lui a fait un petit velours.

« C’est touchant. Je ne peux pas te mentir, je suis un petit gars du coin. Chaque fois que j’embarque et que j’entends la foule, j’apprécie, l’équipe apprécie. Je ne suis pas le seul qui reçoit cette ovation-là », a-t-il estimé, modeste.

Jonathan Drouin a marqué ses quatrième et cinquième filets de la saison. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Avec 27 buts à 5 contre 5 en 11 matchs, le Canadien pointe maintenant au 3e rang de la LNH. Montréal avait maintenu un taux de succès semblable l’an dernier, mais a raté les séries éliminatoires principalement en raison de son avantage numérique déficient.

À présent, c’est l’unité d’infériorité numérique qui lui coûte cher. Le Canadian a seulement eu à écouler une punition dans toute la rencontre contre les Leafs, tandis que le score était encore égal à 2-2. Le match s’est, entre autres joué à ce moment-là.

Si le Canadien maintient cette efficacité dans la phase la plus importante du jeu, il devrait être en mesure de lutter jusqu’à la toute fin pour une place en séries éliminatoires.

Mike Reilly disputait une première rencontre depuis le 10 octobre et a connu un match erratique. Son flair offensif est ressorti avec six tirs tentés, deux qui ont touché la cible et une passe amassée sur le premier but du match. Ses lacunes défensives ont été flagrantes aussi. Le défenseur du Minnesota s’est retrouvé sur la glace pour les deux buts des Torontois, le premier causé par une bataille perdue devant Mitch Marner le long de la rampe en toute fin de première période.

« Quand tu reviens après un moment, ça peut être difficile », a admis l’arrière.

« Quand je sais que je ne jouerai pas, les entraînements deviennent super importants pour moi. Je dois les considérer comme un match. Pour que, quand je serai de la formation, mes bonnes habitudes se répercutent pendant le match. J’aimerais pouvoir jouer quelques matchs de suite pour retrouver mon rythme », a espéré Reilly.

Pas certain que Julien lui en laissera le temps.