Nguyen, Moore-Towers et Marinaro en argent, Hanyu tout près du record du monde

Le Canadien Nam Nguyen a réalisé la meilleure performance de sa carrière, samedi, à Kelowna, aux Internationaux Patinage Canada. L’Ottavien a battu de plus de 10 points son record personnel et a remporté l’argent d’une compétition qu’a survolé le Japonais Yuzuru Hanyu.

Nguyen a obtenu la note de 178,69 pour sa prestation sur la musique des Beatles, son meilleur pointage dans un programme libre. Les 262,77 points qu’il a reçus au total sont largement au-dessus de la note de 251,97 qu’il avait reçue en avril 2019.

Dans beaucoup de contextes, Nguyen aurait triomphé avec pareil rendement. Mais c’était sans compter sur la performance exceptionnelle de Hanyu, qui a lui aussi amélioré son record personnel pour remporter l’or.

En mars dernier, aux mondiaux, le Japonais avait fait afficher 300,97 points au tableau. Les juges lui en ont cette fois accordé 322,59, des miettes en deçà du record mondial de Nathan Chen (323,42).

Son compatriote Keiji Tanaka (250,02) a terminé au 3e rang.

Le Canadien Nicolas Nadeau s’est hissé du 8e rang au 7e avec sa note totale de 222,33. Roman Sadovsky (204,35) s’est pour sa part classé en 10e position.

Le duo canadien composé de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro a pour sa part terminé au 2e rang de la compétition en couple.

Moore-Towers et Marinaro ont conclu l'épreuve avec la note de 208,49, un peu plus de huit points derrière les Russes Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii (216,71), qui ont gagné leur premier Grand Prix.

Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (202,29) ont confirmé le 3e rang qu’ils avaient la veille.

Pas de changement non plus au 5e échelon, qui revient aux Canadiens Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau. À leur premier Grand Prix comme couple, ils ont reçu la note de 192,47.

Leurs compatriotes Evelyn Walsh et Trennt Michaud (164,66) ont terminé en 8e position.

En simple, la Russe Alexandra Trusova a dominé le programme libre pour se hisser du 3e au 1er rang.

Trusova a obtenu la note totale de 241,02. La Japonaise Rika Kihira, 1re après le programme court, a glissé au 2e rang avec un pointage de 230,33. La Sud-Coréenne You Young (217,49) a terminé 3e.

La double championne du monde russe Evgenia Medvedeva, après un programme court difficile, a reçu la 3e note du programme court. Elle est ainsi passée de la 6e position à la 5e avec un total de 209,62, derrière l’Américaine Bradie Tennell (211,31).

La journée a été compliquée pour les Canadiennes : Gabrielle Daleman (164,34), Alicia Pineault (161,37) et Véronik Mallet (147,79) ont respectivement terminé 10e, 11e et 12e.