Le Canadien se relance en échappée contre les Leafs

Joel Armia a aussi marqué seul face au gardien Michael Hutchinson. Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont également touché la cible pour le Canadien (5-4-2), qui avait perdu ses deux dernières rencontres. Le Tricolore a sans doute fait plaisir à son pilote Claude Julien en n’accordant pas de but aux Leafs (6-5-2) en infériorité numérique.

Jake Muzzin et Andreas Johnsson ont inscrit les filets des visiteurs.

Gallagher, à son 499e match dans la LNH, a ouvert la marque en première période. Après une mise en jeu remportée dans le territoire des Leafs par Phillip Danault, le no 11 s’est faufilé entre Cody Ceci et Dmytro Timashov pour recevoir une passe de Tomas Tatar devant le filet et, à sa deuxième tentative, battre le gardien Hutchinson.

Drouin a doublé l’avance du Canadien en échappée. Ilya Mikheyev a bêtement envoyé sa passe sur Armia, qui s’est empressé de remettre la rondelle entre les défenseurs pour Drouin. L’attaquant québécois a battu Hutchinson du revers entre ses jambières.

Les Leafs ont cependant répliqué à 16 secondes de la fin de l’engagement. Muzzin a trompé la vigilance de Carey Price d’un tir à la réception d’une remise de Mitch Marner, et le Canadien a accordé un huitième but cette saison dans la dernière minute d’une période.

Les visiteurs ont profité de la circulation devant la cage de Price pour niveler la marque en début de deuxième période. Johnsson, dos au but, a tenté de balayer la rondelle entre ses jambes vers le filet, mais le bâton de Nick Suzuki a aussi effleuré le caoutchouc, qui a bondi hors de la portée de Price et derrière la ligne rouge.

Après avoir créé l’échappée pour le but de Drouin, Armia a lui-même donné l’avance au Canadien en face à face avec le gardien en tout début de troisième période. Sept secondes à peine après la reprise du jeu, le Finlandais a volé la rondelle à Muzzin avant de battre Hutchinson à sa gauche.

Drouin a profité d’une mauvaise réception de passe de Tyson Barrie à la ligne bleue pour se présenter seul devant Hutchinson en milieu de troisième période. Une nouvelle fois, Hutchinson a cédé du côté gauche, celui de son bloqueur.

Suzuki a ajouté un cinquième but lors d’une descente à deux contre un. Nate Thompson lui a servi une passe parfaite à la gauche de Hutchinson, et le jeune attaquant n’a eu qu’à pousser le disque dans le filet.

Hutchinson a arrêté 33 des 38 rondelles dirigées vers lui dans la défaite. Price a réalisé 29 arrêts.

Le Canadien sera de retour en action contre les Coyotes en Arizona mercredi, au lendemain du prochain match des Leafs, à domicile contre les Capitals de Washington.