Les Alouettes perdent leur répétition générale face aux Tiger-Cats

Grand cas a été fait de cet affrontement entre les Tiger-Cats de Hamilton et les Alouettes de Montréal, qui pourrait bien se retrouver face à face en finale de l'Est dans quelques semaines. Si c'est le cas, le quart Dane Evans et le receveur Brandon Banks ont lancé leur carte de visite dans ce gain de 38-26 des Ontariens.

Evans a lancé quatre passes de touché et récolté plus de 350 verges de gains par la passe. Banks a marqué trois de ces touchés et récolté plus de 200 verges par la passe.

« Il faut donner tout le mérite à Dane Evans et (au coordonnateur à l'attaque) Tommy Condell. Je ne suis qu'un bénéficiaire de ce qu'ils mettent sur pied, a humblement répondu Banks quand on lui a demandé d'analyser sa performance. De la façon dont (Condell) appelle les jeux, ça m'a permis de me dégager de mes couvreurs et de capter plusieurs bons ballons. »

Les Alouettes (9-8) ont chauffé les Ti-Cats (14-3) pendant une bonne partie de la rencontre, disputée devant 17 264 spectateurs au stade Percival-Molson. Mais une interception de Cariel Brooks au troisième quart a fait tourner le vent en faveur des visiteurs.

Brooks a intercepté le lancer de Matthew Shiltz, qui a remplacé Vernon Adams fils à mi-chemin du deuxième quart, à la ligne centrale et l'a ramené sur 28 verges. Quatre jeux plus tard, Evans a rejoint Banks sur neuf verges pour son deuxième touché du match, qui procurait une avance de 28-21 aux visiteurs.

Après que les Alouettes se sont rapprochées à deux points à la suite d'un touché de sûreté et un placement de 29 verges de Boris Bede, Banks a marqué un troisième touché, sur un jeu de six verges pour placer les siens en avant 35-26 avec un peu moins de neuf minutes à faire.

Il s'agissait du 13e touché de la saison de Banks, qui a inscrit au moins un majeur dans les six derniers matchs.

Bralon Addison et Anthony Coombs ont marqué les deux autres touchés des vainqueurs. La réplique des Alouettes est venue de passes de touché d'Adams à Quan Bray et Jake Wieneke. Shiltz a rejoint Chris Matthews pour l'autre majeur.

Le placement de Bede était quant à lui son 30e de la saison, et son 16e d'affilée.

Plusieurs réguliers au repos

Les Alouettes ont laissé plusieurs partants de côté pour cette rencontre, qui ne pouvait changer quoi que ce soit au classement dans l'Est, les Tiger-Cats étant assurés de terminer 1ers devant la troupe de Khari Jones.

Ainsi, le secondeur Henoc Muamba, le demi défensif Tommie Campbell, le demi offensif William Stanback, le receveur DeVier Posey, le spécialiste des retours de bottés Mario Alford et celui des longues remises, Martin Bédard, ont tous regardé le match des lignes de côté.



Le receveur Eugene Lewis avait besoin de 17 verges pour atteindre 1000 par la passe cette saison. Il a atteint ce plateau sur la deuxième série offensive des Alouettes. Adams l'a rejoint sur 12, puis 13 verges, pour permettre au receveur de passes d'atteindre cette marque pour la toute première fois de sa carrière.

« Je remercie tous mes coéquipiers et mes entraîneurs d'avoir cette confiance en moi, a indiqué Lewis après la rencontre. C'est l'un des plus grands moments de ma carrière. C'est la première fois de toute ma carrière que ça m'arrive et je chérirai longtemps ce moment. »

« Je suis très heureux pour lui, a dit Jones de son receveur no 1. Il est vraiment devenu l'un des meilleurs receveurs, qui joue à son plein potentiel. Et encore là, je pense qu'il peut toujours s'améliorer. »

Plusieurs réguliers devraient aussi obtenir congé pour le match de vendredi contre le Rouge et Noir, à Ottawa.

Ils accueilleront ensuite les Eskimos d'Edmonton le 10 novembre, dans le cadre de la demi-finale de l'Est.