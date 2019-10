Gilles et Poirier en or pour la première fois aux Internationaux Patinage Canada

Longtemps dans l'ombre de Tessa Virtue et Scott Moir, le duo savoure ainsi la première victoire de sa carrière en Grand Prix, à leur 15e présence.

Gilles et Poirier ont terminé leur performance avec 209,01 points, devant les favoris américains Madison Hubbel et Zachary Donohue (206,31) et les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson.

Gilles est originaire de Rockford, en Illinois, mais détient la double citoyenneté américaine-canadienne. Poirier est originaire d'Ingleside, dans l'Est ontarien.

Le duo canadien était 2e après la danse rythmique, accusant moins d'un point de retard derrière les Américains.

Les Canadiens Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (177,53 points), champions du monde juniors en titre, ont pris le 6e rang, tandis que Haley Sales et Nikolas Wamsteeker (164,27) ont terminé 10es.

En simple, la Russe Alexandra Trusova a dominé le programme libre pour se hisser du 3e au 1er rang.

Trusova a obtenu la note totale de 241,02. La Japonaise Rika Kihira, 1re après le programme court, a glissé au 2e rang avec un pointage de 230,33. La Sud-Coréenne You Young (217,49) a terminé 3e.

La double championne du monde russe Evgenia Medvedeva, après un programme court difficile, a reçu la 3e note du programme court. Elle est ainsi passée de la 6e position à la 5e avec un total de 209,62, derrière l’Américaine Bradie Tennell (211,31).

La journée a été compliquée pour les Canadiennes : Gabrielle Daleman (164,34), Alicia Pineault (161,37) et Véronik Mallet (147,79) ont respectivement terminé 10e, 11e et 12e.

Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro en couple, de même que Nam Nguyen, étaient aussi en position d’offrir des podiums au Canada après la première journée des Internationaux Patinage Canada. Leur deuxième programme aura lieu plus tard samedi.

Plus de détails à venir.