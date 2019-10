Shady El Nahas médaillé de bronze à Abou Dhabi

En finale pour une place sur la troisième marche du podium, l’Ontarien a surpris le Pakistanais Hussain Shah Shah, seulement 32 secondes après le coup d’envoi de la rencontre.

El Nahas s’est étendu au sol pour ensuite rouler sur son adversaire. Ce dernier a perdu le contrôle et a permis au Canadien de l’emporter par ippon.

« Ça fait quelques mois que je m’entraîne à pratiquer cette technique secrète. Je suis grand, alors personne ne peut la voir. Elle fonctionne vraiment bien et j’ai gagné deux combats de cette façon. Ça s’est bien passé ! Nicolas [Gill] m’avait dit d’être patient, j’ai vu l’ouverture et ç’a marché ! »

En demi-finales, El Nahas s’était incliné devant le Sud-Coréen et éventuel médaillé d’or, Cho Guham, champion du monde de 2018.

« C’était la troisième fois que je l’affrontais et, chaque fois, c’est de plus en plus serré. Nous avons fait 3 minutes en prolongation et j’ai perdu par accumulation de pénalités. Je m’améliore contre lui et la prochaine fois sera ma chance. Chaque médaille et chaque point sont importants pour se qualifier pour les Jeux olympiques, alors je suis resté motivé pour mon dernier combat », a ajouté l’athlète qui croit qu’il montera au 3e rang mondial du classement de qualification olympique dans sa catégorie.

Nicolas Gill a dressé un bilan positif de l’équipe canadienne qui reviendra des Émirats arabes unis avec une médaille d’argent, une de bronze et une cinquième place.

« Le groupe d’athlètes que nous avions ici avait besoin de points pour être dans le top 8 mondial, plus que pour consolider leur sélection olympique. Être une tête de série aux Jeux olympiques, ce serait un avantage pour éviter les favoris avant les quarts de finale. C’est primordial ! »