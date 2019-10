Roger Federer s'approche d'un 10e titre à Bâle

Le Suisse Roger Federer aura l'occasion dimanche de savourer un 10e titre à la maison au tournoi de Bâle. Le favori s'est imposé 6-4 et 6-4 samedi en demi-finales contre le Grec Stefanos Tsitsipas (no 3).

Le double champion en titre de la compétition, quatre fois vainqueur depuis 2014, n'a eu qu'à remporter trois matchs sur ses terres pour atteindre la finale.

Federer a profité durant son parcours de l'abandon de son compatriote Stan Wawrinka (no 7), blessé au dos, avant qu'ils ne s'affrontent en quarts de finale.

Son dernier obstacle sera l'Australien Alex de Minaur, bourreau de l'Américain Reilly Opelka en trois longues manches de 7-6 (7/2), 6-7 (4/7) et 7-6 (7/3) dans la première demi-finale de la journée.

Tsitsipas a obtenu sa seule balle de bris au 10e jeu du second acte lorsque Federer servait pour le match. La première tête de série n'a pas craqué, et a éliminé son jeune adversaire trois points plus tard.

L'espoir grec de 21 ans a protégé son service à six reprises pendant l'affrontement qui a duré 78 minutes, mais a tout de même cédé une fois par manche devant le vétéran suisse de 38 ans.

Il s'agira pour Federer d'une 15e présence au tour ultime à Bâle, sa ville natale. Il a triomphé plus tôt cette année aux tournois de Dubaï, de Miami et de Halle.