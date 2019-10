Les All Blacks perdent leur trône à la Coupe du monde de rugby

Les All Blacks abandonnent ainsi leur couronne, conquise en 2011 et conservée en 2015. Ils surfaient sur une série de 18 victoires en Coupe du monde avant de croiser les Three Lions.

L'Angleterre, seule nation de l'hémisphère nord déjà sacrée championne du monde en 2003, a accédé pour la quatrième fois à une finale de la Coupe du monde.

« Il a fallu aller chercher très loin [pour décrocher] cette victoire, affirme le sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones. On savait qu'il fallait qu'on soit dominateurs sur la ligne de front, ne pas leur offrir de temps ni d'espace. On y est parvenus. Cela a provoqué quelques erreurs de leur part et nous a aussi offert quelques rebonds favorables. »

« En fait, notre meilleure attaque a été notre défense, poursuit Jones. Je suis très content pour les joueurs. Ils ont vraiment travaillé dur pour arriver là où ils en sont. »

Dominateurs dans tous les secteurs et très agressifs en défense, grâce à laquelle ils ont laissé très peu d'espace aux All Blacks, les Anglais menaient 10-0 à la mi-temps.

Ils ont marqué le premier essai du match, après moins de deux minutes de jeu, par l'entremise du centre Manu Tuilagi. George Ford a inscrit 12 points en convertissant 4 frappes entre les deux poteaux à la suite d'une pénalité.

« D'abord, je voudrais féliciter l'Angleterre. Je pense qu'ils ont fait un énorme match de rugby et ont mérité de l'emporter. Il ne faut rien leur laisser parce qu'ils prennent tout [ce qu'on leur donne]. Et en fait, c'est en cela que consiste le rugby », déclaré le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Steve Hansen.

L'Angleterre affrontera en finale, le 2 novembre, le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera dimanche le pays de Galles et l'Afrique du Sud, à Yokohama.