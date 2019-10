Racing Point oblige Renault à s'expliquer à Mexico

« Ils leur ont donné une pénalité, car ça procurait un avantage. Cependant, je ne connais ce que ça valait sur un tour, ni le rythme que ça permettait de trouver, a expliqué Lance Stroll, vendredi, dans le paddock de Mexico.

Lance Stroll sur la grille de départ du Grand Prix du Japon Photo : Racing Point

« Mais je sais qu'ils ont été pénalisés pour une bonne raison. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour le pilote, en changeant la répartition du freinage tout au long d'un Grand Prix, et si vous pouvez éviter ça, c'est vraiment une aide. »

Les propos de Lance Stroll permettent de bien comprendre pourquoi la FIA a décidé de disqualifier les pilotes Renault du Grand Prix du Japon après avoir étudié la plainte déposée par l'équipe Racing Point.

Il semble qu'un ancien employé de Renault, passé chez Racing Point, ait prévenu son nouvel employeur que le système de répartition de freinage de Renault soulageait le travail du pilote.

Le directeur général de l'équipe Racing Point Otmar Szafnauer a mis en contexte la plainte déposée à Suzuka.

« Nous avons commencé à analyser ça après le Grand Prix de Grande-Bretagne, a expliqué Otmar Szafnauer. Nous avons eu des problèmes avec notre système de répartition de freinage. Nous avons alors cherché à rendre notre système un peu plus robuste.

Le directeur général de l'équipe Force India Otmar Szafnauer (à gauche) en discussion avec le pilote Sergio Pérez Photo : Getty Images / Charles Coates

« Comme tout le monde le fait, j'en suis certain, nous avons commencé à regarder chez nos concurrents pour voir ce qu'ils faisaient de mieux que nous, précise M. Szafnauer. Et c'est là que nous avons remarqué que Renault avait le système que nous voulions vraiment. Nous avons écrit à la FIA pour demander si nous pouvions faire pareil. La FIA nous a répondu et a dit que nous ne pouvions pas. »

Un système connu, validé, mais illégal

Pour cette aide au pilotage, mais apparemment conforme au règlement technique, les pilotes Renault ont été exclus du classement du Grand Prix du Japon. Ils avaient tous les deux fini dans les points. Mais était-ce la première fois que Renault utilisait cette aide au pilotage ? Non, comme l'a expliqué Racing Point.

Et ce qu'a confirmé le directeur de l'équipe Renault, Cyril Abiteboul.

« Il s'agit d'une technologie utilisée depuis un moment, a-t-il révélé. Nous étions absolument convaincus, comme nous l'avons démontré plus en détail, que nous étions en règle. Et nous étions dans la légalité d'un point de vue technique.

Cyril Abiteboul, directeur général de l'équipe Renault F1 Photo : Getty Images / Dan Istitene

« Techniquement, c'est légal, mais sportivement, nous contrevenons à l'aide au pilote, précise-t-il au journal français L'Équipe­. Mais rien ne dit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas dans l'article en question. Cela crée une sorte de malaise.

« Il y a beaucoup de choses que nous utilisons tous comme cette aide à la récupération de l'énergie qui est, dans toutes les équipes, utilisée. Et rien ne l'interdit. Pourtant, c'est automatique et c'est une aide au pilotage », plaide M. Abiteboul.

« À un certain point, il faut accepter qu'il y ait un élément de subjectivité [dans la réglementation], continue-t-il dans le paddock de Mexico. Ça a été utilisé depuis tant d'années que nous n'avions jamais pensé que cela pourrait être remis en question jusqu'à ce qui s'est passé. »

Déjà chez Lotus

Le pilote français Romain Grosjean, qui a piloté pour Renault, avant de passer chez Haas, a dû lui aussi révéler qu'il connaissait déjà le système en 2015 (au sein de l'équipe Lotus avant qu'elle ne soit rachetée par Renault).

« Je l'ai peut-être utilisé, oui, a admis Grosjean, qui a compris plus tard que ce n'était pas légal. J'ai demandé plus tard à ce qu'on puisse le reproduire, et ils n'ont pas voulu le faire. C'était pourtant bien. »

Romain Grosjean dans la Lotus en 2015 à Silverstone Photo : Getty Images / BEN STANSALL

Pour Renault, la situation est très délicate, car c'est la deuxième fois cette saison qu'elle est sujette à disqualification.

Lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour, la monoplace de Daniel Ricciardo avait dépassé la puissance maximale autorisée pour son MGU-K (système de récupération d'énergie au freinage).

L'Australien avait été disqualifié et contraint de prendre le départ depuis la dernière place de la grille.

« C'est la seconde fois que nous vivons une telle situation cette saison, c'est deux fois de trop », a admis Cyril Abiteboul.

Renault pense à l'avenir

De plus, l'entreprise Renault revoit ses priorités dans le contexte économique de 2019, et des résultats financiers à la baisse. Processus que supervise Clotilde Delbos, chef de la direction par intérim.

Clotilde Delbos, chef de la direction de l'entreprise Renault Photo : Renault

« Ce n’est pas une refonte mineure, a prévenu Clotilde Delbos lors d'une rencontre de presse, vendredi. Nous sommes vraiment dans une révision en profondeur de notre plan pour prendre en compte le nouveau contexte du marché… et la situation actuelle du groupe. Tout peut être sur la table à un moment donné. Il s’agit d’un examen approfondi de notre stratégie et de notre plan. »

« Tout sera remis à plat, y compris notre présence en F1 », a précisé Madame Delbos, qui occupait avant le poste de directrice des finances de l'entreprise.

Le troisième trimestre 2019 a vu les ventes chuter de 4,4 % et les revenus baisser de 1,6 % comparés à la même période en 2018.

Dans le cadre de la politique « Drive to the future » instaurée en 2017 par l'ancien président Carlos Ghosn, démis de ses fonctions après avoir été accusé de fraude, l'entreprise Renault revoit donc ses pratiques dans le contexte des changements constatés dans l’industrie automobile.

L'ex-patron de Nissan et PDG de Renault, Carlos Ghosn. Photo : AFP/Getty Images / LUDOVIC MARIN

Renault pourrait abandonner la F1 après 2020, même si l'entreprise française s'est engagée jusqu’en 2024 à fournir des moteurs à qui le voudrait.

Avec la décision de McLaren de laisser tomber le moteur français à la fin de 2020, l'entreprise française n'aura plus d'équipes clientes à partir de 2021.

« Il n'y aura plus de distraction, nous pourrons nous concentrer sur nous-mêmes », avait dit Cyril Abiteboul au début d'octobre.

Se concentrer sur ses propres activités, c'est précisément ce que veut faire l'entreprise Renault, à en croire les propos de Clotilde Delbos. Et l'activité F1 pourrait faire les frais de cette dernière « distraction » que la presse a déjà baptisée le Brakegate.

Après le Crashgate de 2008 (accident volontairement provoqué lors du Grand Prix de Singapour pour faire gagner Fernando Alonso, alors pilote Renault), le Brakegate de 2019 ternit un peu plus la réputation de Renault en F1.

Si Renault décide de quitter la F1, le championnat perdrait un très gros joueur, impliqué en F1 depuis 1977.