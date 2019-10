Mikaela Shiffrin surprise à Sölden, Marie-Michèle Gagnon 38e

Alice Robinson a surpris la favorite, Mikaela Shiffrin, dans la deuxième manche du slalom géant.

Robinson avait 14 centièmes de retard sur l'Américaine après la première manche, mais elle a réussi à doubler Shiffrin dans la seconde pour l'emporter par 6 centièmes, avec un chrono cumulé 2 min 17 s 36/100.

La Française Tessa Worley a terminé au troisième rang (+0,36). La saison de Coupe du monde commence de façon spectaculaire.

« C’est cool à voir, a réagi Marie-Michèle Gagnon, aux première loges. Robinson est un peu comme Shiffrin lorsque celle-ci est arrivée en Coupe du monde. Elle attaque à fond, et elle prend des risques.

« Shiffrin est super bonne, mais c’est bien de voir qu’il y aura quelqu’un d’autre pour la talonner. Il y en a aussi d’autres qui poussent, rappelle la Québécoise. Ce sera intéressant pour le sport. »

Le slalom géant masculin sera disputé dimanche et aucun Québécois ne sera en lice.

C'est la première victoire néo-zélandaise dans l'histoire de la Coupe du monde en slalom géant féminin.

C'est la première victoire en Coupe du monde de Robinson, à son 11e départ, et son deuxième podium après sa deuxième place à Soldeu dans la principauté d'Andorre en mars 2019.

L'adolescente de 17 ans travaille avec les entraîneurs de l'Américaine Lindsey Vonn, aujourd'hui retraitée, Chris Knight et Jeff Fergus.

Robinson est la championne du monde junior en titre.

Alice Robinson, au centre, entourée de Mikaela Shiffrin à gauche et de Tessa Worley Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

Marie-Michèle Gagnon a été la meilleure Canadienne avec une 38e place (+3,31). Elle n'a donc pas participé à la deuxième manche, réservée au top 30 de la première manche.

« J’ai fait deux erreurs dans le haut du parcours, a-t-elle expliqué. Je suis tombée à l’intérieur, et j’ai presque chuté, mais je me suis reprise. Au premier temps intermédiaire, j’étais une seconde derrière, alors ce n’était pas l’idéal.

« C’est ce qui a fait que je ne me suis pas qualifiée. J’étais un peu trop agressive et surexcitée. Je me sens vraiment prête, plus que la saison dernière, et cela a joué dans ma façon de skier. J’étais en santé tout l’été, et c’est le fun de me sentir prête. »

« Je ne me souviens pas d’avoir fait une descente sur la piste de Sölden où je me sentais aussi bien que ça. Et les conditions étaient parfaites », a-t-elle conclu.

Mikaela Tommy a fini juste derrière la Québécoise, en 39e place (+3,36), tandis que Candace Crawford a fini 45e (+3,82).