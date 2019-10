Les Canucks laissent filer une avance de quatre buts

Nicklas Backstrom a touché la cible en fusillade pour permettre aux visiteurs de célébrer un prodigieux revirement de situation.

Les Canucks menaient 5-1 dans les tout derniers instants de la deuxième période lorsqu'Evgeny Kuznetsov a signé son doublé avec une seconde à écouler à l'engagement.

Le deuxième but de la soirée de l'attaquant russe a servi d'étincelle aux Capitals, et les Canucks ont été incapables de résister à la remontée de leurs rivaux.

Lars Eller et Michal Kempny, qui a imité Kuznetsov avec deux réussites, ont fait scintiller la lumière rouge au troisième vingt pour ainsi niveler la marque 5-5 et pousser le match en prolongation.

Le gardien recrue Ilya Samsonov a stoppé 29 des 34 tirs dirigés vers lui. Les quatre matchs qu'il a amorcés se sont conclus par un triomphe des Capitals.

Tim Schaller a enfilé l'aiguille à deux occasions pour les Canucks. Brock Boeser a enregistré un but et une passe, tandis qu'Elias Pettersson et Jake Virtanen ont ajouté une réussite. Jacob Markstrom a repoussé 24 des 29 rondelles dans la défaite.