Série mondiale : les Astros l'emportent 4-1 contre les Nationals

Les Nationals mènent la série 2-1. Le quatrième match aura lieu samedi à Washington.

Josh Reddick a produit le premier point du match en deuxième manche lorsqu’il a claqué un simple au champ gauche. Du deuxième coussin, Carlos Correa est venu marquer, et Reddick a profité du relais hors cible de Juan Soto pour transformer son simple en coup de deux buts.

Les Astros ont doublé leur avance en troisième. Michael Brantley a frappé une balle qui a ricoché sur le gant du lanceur Anibal Sanchez avant d’atterrir près du deuxième but, où Asdrubal Cabrera n’a pu la maîtriser. Brantley est parvenu sans problème au premier but, tandis que Jose Altuve a croisé le marbre.

Les Nationals auraient pu s’inscrire au pointage en troisième manche quand ils ont rempli les buts, mais Zack Greinke a retiré Cabrera au bâton pour mettre fin à la menace.

Les locaux ont finalement mis des points au tableau en quatrième manche. Le triple de Victor Robles le long de la ligne du troisième but a poussé Ryan Zimmerman au marbre. Robles est cependant demeuré sur les sentiers puisque Anibal Sanchez a été retiré sur une tentative d’amorti avant un faible roulant de Trea Turner pour conclure la manche.

Brantley a rapidement redonné aux Astros leur priorité de deux points. Son roulant a échappé au joueur de deuxième but Cabrera, ce qui a permis à Altuve de venir marquer du deuxième coussin.

Robinson Chirinos a porté la marque à 4-1 avec une claque en solo au champ gauche en début de sixième manche. Les Astros ont continué de menacer, mais les Nationals sont à leur tour parvenus à désamorcer une situation tendue avec les buts remplis et deux retraits.

Contrairement aux deux premiers matchs de la Série mondiale au cours desquels ils ont été efficaces avec des coureurs en position de marquer, les Nationals ont été 0 en 10 lors d'une situation semblable vendredi soir. De leur côté, les Astros ont frappé 4 coups sûrs en 10 tentatives avec des coureurs en position de marquer.

La relève des Astros a été particulièrement efficace. En quatre manches et un tiers de travail, les artilleurs de Houston ont seulement donné deux coups sûrs, aucun but sur balles et ils ont enregistré sept retraits au bâton.