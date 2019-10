Matteo Berrettini, en demi-finale à Vienne, se rapproche des finales de l'ATP

Le top 10 assuré et bientôt les finales de l’ATP? L’Italien Matteo Berrettini s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Vienne, vendredi, ce qui lui permet de se rapprocher du prestigieux tournoi de fin d’année et de s’inviter parmi les 10 premiers du monde.

Avec sa victoire difficile en quarts de finale face au Russe Andrey Rublev, 22e mondial, en deux manches de 7-5 et 7-6 (7/4), Berrettini va devenir à 23 ans le quatrième Italien de l’ère professionnelle (depuis 1968) à accéder au top 10 après Adriano Panatta, Corrado Barazzutti et Fabio Fognini.

Il a aussi fait un pas de plus vers une première participation aux finales de l’ATP, organisées du 10 au 17 novembre à Londres. Il reste deux places à prendre et le demi-finaliste des Internationaux des États-Unis occupe le 8e rang dans la course, le dernier synonyme de qualification pour le « tournoi des maîtres ».

Berrettini affrontera samedi l’Autrichien Dominic Thiem (5e), déjà assuré d’une place aux finales. Le double finaliste de Roland-Garros (2018 et 2019) a profité de l’abandon de l’Espagnol Pablo Carreno, qui a jeté l’éponge avant la fin du premier acte (5-0 pour Thiem).

Tandis que l’Allemand Alexander Zverev, 7e dans la course, a perdu d’entrée à Bâle, que le Japonais Kei Nishikori (12e) a mis prématurément un terme à sa saison (coude) et que la plupart des autres concurrents pour les finales ont déjà perdu cette semaine, Berrettini a donc fait une bonne opération.

Mais il lui reste encore au moins un poursuivant dans la capitale autrichienne : le Français Gaël Monfils (13e dans la course) a dominé le Slovène Aljaz Bedene, 72e mondial, en deux manches de 7-5 et 6-1 pour accéder lui aussi aux demi-finales, une victoire qui lui permet d’entretenir l’espoir d’une qualification pour les finales.

Le Parisien de 33 ans affrontera samedi Diego Schwartzman (15e mondial), qui a lui encore une mince chance de s’inviter au tournoi de fin de saison. L’Argentin de 27 ans a dominé plus tôt l’un de ses concurrents directs, Karen Khachanov (7-6 [8/6] et 6-2). Le Russe, tenant du titre au Masters 1000 de Paris-Bercy qui débute lundi, a quasiment dit adieu au voyage à Londres.