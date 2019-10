Aux finales de la WTA, une femme gagnera la plus importante bourse de l'histoire du tennis

Les quatre tournois les plus prestigieux du calendrier tennistique sont déjà loin derrière elles, mais les huit joueuses conviées aux finales de la WTA auront l’occasion de mettre la main sur la bourse la plus importante de l'histoire du tennis à partir de dimanche, à Shenzhen, en Chine.

Cinquième de la course vers Shenzhen et 4e joueuse mondiale, la Canadienne Bianca Andreescu participera pour la première fois de sa carrière au dernier événement de la saison. Voici ce que vous devez savoir sur les finales de la WTA.

Combien d’argent est en jeu?

Deux fois plus que l’an dernier, et une bourse record pour la gagnante. Une entreprise japonaise de soins de beauté est devenue le commanditaire principal du tournoi et, selon le nombre de matchs que la championne aura gagnés pendant le premier tour, elle quittera Shenzhen plus riche de 4,42 à 4,75 millions de dollars américains.

Ce sera la bourse la plus importante de l’histoire du tennis.

En septembre, Rafael Nadal et Bianca Andreescu ont mis la main chacun sur 3,85 millions de dollars américains pour leur victoire aux Internationaux de tennis des États-Unis, un record pour un tournoi du grand chelem.

Le champion des finales de l’ATP ne gagnera « que » 2,7 millions de dollars, renversant l’habituelle inégalité hommes-femmes dans le monde du sport professionnel.

Comment les bourses sont-elles distribuées?

Toutes les joueuses reçoivent 385 000 $ en se présentant au tournoi. Une victoire lors du tournoi à la ronde vaut 305 000 $, mais se qualifier pour les demi-finales ne donne pas une prime. Toutefois, la finaliste gagnera 1,1 million pour ses efforts, tandis que la championne terminera la semaine la plus payante de l’histoire du tennis avec 3,425 millions de plus que ce qu’elle aura amassé au premier tour.

Qui sera de ces finales?

Seules les huit meilleures joueuses depuis le 1er janvier dernier sont invitées au tournoi. Les voici, dans l’ordre de leur classement final : l’Australienne Ashleigh Barty, la Tchèque Karolina Pliskova, la Japonaise Naomi Osaka, Andreescu, la Roumaine Simona Halep, la Tchèque Petra Kvitova, la Suisse Belinda Bencic et l’Ukrainienne Elina Svitolina, championne en titre.

Quel est le format du tournoi?

Contrairement au reste du calendrier de la WTA, les finales ne sont pas un tournoi à élimination directe, mais s’amorcent par un tournoi à la ronde. Les joueuses sont divisées en deux groupes. Andreescu est dans le groupe mauve avec Pliskova, Halep et Svitolina. Les quatre autres sont dans le groupe rouge.

Les deux premières de chaque groupe passent en demi-finales, la 1re du groupe mauve affrontant la 2e du groupe rouge et inversement.

Les demi-finales auront lieu le samedi 2 novembre, la finale le lendemain.

Et le classement mondial?

Les finales de la WTA sont, juste après les quatre tournois du grand chelem, la compétition la plus généreuse en ce qui a trait aux points au classement mondial.

Simplement jouer un match du tournoi à la ronde donne 125 points, le gagner en donne 125 de plus. La finaliste obtiendra 330 points de plus et la championne 750.

De cette façon, une championne invaincue obtiendra 1500 points, seulement 500 de moins qu’une victoire en grand chelem (et 500 de plus que les tournois Premier Mandatory, comme Indian Wells qu’Andreescu a remporté en mars).

Est-ce qu'Andreescu peut devenir numéro un mondiale?

Impossible, mais celle qui était au 152e rang mondial pourrait atteindre le 2e échelon de la WTA en remportant les finales, ce qui lui donnerait le meilleur classement jamais atteint par un Canadien ou une Canadienne (Milos Raonic a été 3e au classement de l’ATP de novembre 2016 à janvier 2017).

D'après un texte de CBC Sports