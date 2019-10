Stefanos Tsitsipas prend rendez-vous avec Roger Federer à Bâle

Associated Press

Associated Press

Le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, a défait le Serbe Filip Krajinovic 3-6, 6-4 et 6-4, vendredi, pour atteindre les demi-finales au tournoi de Bâle.

Tsitsipas a réussi 38 coups gagnants et a commis 26 fautes directes. L’athlète de 21 ans a perdu seulement 2 fois à ses 12 dernières rencontres.

Son prochain rival sera Roger Federer. Celui-ci devait faire partie d’un duel suisse avec Stan Wawrinka, mais ce dernier a déclaré forfait, car il est blessé au dos.

Favori du tournoi, Federer est en quête d’un 10e titre dans sa ville natale.

L’autre demi-finale opposera Reilly Opelka à Alex de Minaur.

Opelka a profité de ses 31 as pour vaincre Roberto Bautista Agut 6-3, 3-6 et 6-3. Minaur a pour sa part écarté Jan-Lennard Struff en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/4).