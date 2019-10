Diabète de type 1 : Max Domi lance un livre et un fonds

Lui-même atteint du diabète de type 1, le centre du Canadien Max Domi a décidé de contribuer à la lutte et à la sensibilisation envers la maladie en publiant sa biographie et en démarrant un fonds, lancé en association avec la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, qui porte son nom.

L'attaquant de 24 ans en a fait l'annonce vendredi après-midi.

« J’ai eu la chance de rencontrer à l’âge de 12 ans Bobby Clarke, qui est aussi atteint du diabète de type 1. Il a pris une minute pour moi à ce moment, et il n’y a pas eu une journée par la suite, même quand les journées étaient difficiles, où je ne me suis pas dit que si M. Clarke a pu le faire, je le peux aussi », a-t-il raconté en point de presse.

« Et je me suis dit, si un jour j’ai l’occasion d’avoir la portée qu’il avait ou de m'en approcher, je vais tenter d’avoir le même impact sur les jeunes qu’il a sur moi. C’était le but ultime pour moi », a-t-il poursuivi.

Avec ces initiatives, Domi souhaite amasser des fonds principalement pour les jeunes atteints de diabète de type 1, l’accès à des technologies non couvertes et leur santé mentale, un aspect moins notoire de la maladie, mais qu'il souhaite aider à faire davantage connaître.

Une portion des recettes de la vente de son livre No Days Off : My Life with Type 1 Diabetes and Journey to the NHL, dont la parution est prévue le 29 octobre, sera déposée dans le fonds. Le Canadien de Montréal organisera aussi une séance de signature de son livre pour 500 personnes, le 10 novembre, à la boutique du Centre Bell et une part des revenus générés lors de l'événement sera remise au fonds.

« J’essaie tous les jours de faire de mon mieux pour représenter ceux qui souffrent de cette maladie, partager mon histoire et rendre la vie de tous plus simple », a-t-il assuré.

C’est une maladie complexe où l'on ne peut pas prendre une journée ni une minute de repos. Je ne peux pas partir de chez moi sans faire un plan et savoir ce que sera ma journée, et ce, même si toutes les journées sont différentes. Et je vous admire tous, que vous ayez 5, 8, 12, 20 ou 50 ans. Vous faites tous quelque chose de spectaculaire. Il y a peut-être mon nom sur ce fonds, mais nous formons tous une équipe. Max Domi

Dans sa biographie, Domi souhaite raconter son histoire sans masquer les erreurs qu'il a commises, et qu'il commet encore, dans sa vie avec le diabète.



« C’est mon histoire, je ne suis pas parfait! Mais je suis l’un des visages de cette maladie en Amérique du Nord et je fais la même quantité d’erreurs que tout le monde chaque jour. Sauf que je joue quand même dans la Ligue nationale », a-t-il expliqué.

Quand j’étais dans mes cours d’anglais à l’école, je ne pouvais pas imaginer que je serais devant vous aujourd’hui pour dire que je suis l’auteur d’un livre, mais nous y voilà. J’espère juste que ça puisse faire une petite différence dans la vie de quelqu’un. Max Domi

En entrevue à Radio-Canada Sports, Domi est revenu sur le moment où il a reçu à 12 ans son diagnostic.

« C’était dur, a-t-il avoué. Je ne savais pas ce que c’était, cette maladie, mais la première chose que j’ai demandée, comme je jouais au hockey et rêvais de jouer dans la LNH, c'est : "Est-ce que je vais pouvoir continuer de jouer au hockey?" Et le médecin a ri et a dit : "Bien sûr que tu peux!" C’était épeurant au départ, avec les aiguilles et tout le reste, mais ça fait partie de ma vie maintenant. »

Il est possible de trouver du positif pour tout. C’est ce que j’ai fait. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose qui me retienne, mais quelque chose qui m’aide à atteindre mon but : la LNH. Une ligue où il faut être discipliné avec la préparation comme la récupération. Manger de la bonne façon, s’hydrater de la bonne façon. C’est une responsabilité que peu de jeunes de 12-14 ans doivent assumer, mais je l’ai prise. Max Domi

En plus de participer à différentes initiatives, Domi jouera en novembre avec des bâtons à son nom spécialement conçus pour cette cause et qui seront ensuite vendus à l'encan.