Ferrari prend les commandes à Mexico, Stroll progresse

Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le meilleur temps des essais libres de vendredi en vue du Grand Prix du Mexique à Mexico. Lance Stroll (Racing Point) a bien progressé dans la deuxième séance et a fini 11e.

Sur une piste totalement sèche à Mexico et par une température au niveau du bitume de 35°C, sous un ciel couvert, le pilote allemand a réalisé un chrono imbattable de 1 min 16 s 607/1000 en pneus tendres dans la deuxième séance d'essais libres (FP2).

Il a devancé la Red Bull de Max Verstappen de 115 millièmes de seconde, avec des pneus mi-durs.

Donc avantage Ferrari, qui profite de la puissance de son groupe propulseur dans les longues droites du circuit construit sur le terrain de l'ancien Parc olympique des Jeux de 1968.

Dans son dernier tour lancé, Leclerc a été trop audacieux et a perdu le contrôle de sa voiture. Il a pu repartir, mais s'est contenté du 3e rang de la séance, à 4 dixièmes de son coéquipier. Il a réalisé son chrono en pneus mi-durs.

Hamilton, qui avait été le plus rapide dans FP1, a reculé à la 5e place. Il a cédé 9 dixièmes de seconde à Ferrari, en pneus tendres. Un gouffre.

Lewis Hamilton à Mexico Photo : Getty Images / Clive Mason

Rappelons que Hamilton peut remporter un sixième titre de champion du monde ce week-end s'il devance son coéquipier Valtteri Bottas de 14 points.

« Nous n'avons pas la voiture pour battre la concurrence à Mexico, a réagi le directeur de Mercedes-Benz, Toto Wolff. Si Hamilton n'obtient pas son sixième titre ici, on essaiera à nouveau à Austin (aux États-Unis). »

Bottas est le seul qui peut encore contrecarrer ses plans. Le Finlandais a fini FP2 devant Hamilton, en 4e place, à 6 dixièmes de seconde de Vettel.

Mercedes-Benz a des doutes sur la fiabilité et la vélocité de ses voitures, en raison de l'altitude (2229 m) qui ne permet pas aux moteurs de respirer convenablement.

Stroll progresse après son accident

La sortie de piste du Québécois est arrivée à la 57e minute de la première séance d'essais libres (FP1), alors que la piste était encore humide par endroit. Il a glissé dans les barrières de sécurité en sortant du complexe du stade de baseball, et a endommagé son aileron arrière et la carrosserie du côté gauche.

Il a pu retourner aux puits, et l'équipe n'a pris que 22 minutes pour réparer la voiture et la renvoyer en piste.

Stroll a réussi le 16e chrono, en 1:19,679, en pneus mi-durs (médium), à 2,3 s du temps de référence.

Dans la deuxième séance d'essais libres, il a évité les barrières et a bien progressé au chrono. Il a terminé FP2 au 11e rang, à 1,7 seconde du temps de référence au terme de ses 38 tours de piste.

Lance Stroll sort du garage de l'équipe Racing Point. Photo : Twitter / Racing Point

Son coéquipier Sergio Pérez a terminé juste derrière Stroll, au 12e rang, à 4 millièmes de seconde du Québécois.

Et les pilotes Racing Point ont enregistré leur chrono en pneus durs. De quoi être optimiste pour la suite du week-end.

À noter que Lance Stroll a gagné deux points au classement depuis le Grand Prix du Japon. Et c'est grâce à la plainte déposée par Racing Point à l'issue du Grand Prix du Japon au sujet du système de répartition de freinage de Renault.

La FIA a donné raison à Racing Point et a disqualifié les deux pilotes Renault du Grand Prix du Japon. Or, ils avaient terminé dans les points, donc Stroll a pu gagner deux places et a été classé 9e, avec les deux points qui viennent avec.

Renault n'a pas voulu porter la décision en appel.

Latifi dans la Williams

Au tout début de la séance, la piste était encore humide, et les pilotes ont fait des tours de reconnaissance en pneus intermédiaires.

C'est le Canadien Nicholas Latifi qui a eu l'honneur de « nettoyer » la piste en début de séance, invité par Williams à participer à FP1. Il a été prudent dans la voiture de Robert Kubica.

Au terme de ses 30 tours, le Torontois a fait le 20e et dernier temps en pneus tendres, en 1:21,566.

Rappelons que Latifi, pilote d'essais et de développement de l'équipe Williams, a été invité à tourner en FP1 à Mexico, Austin et Sao Paulo.

Bien appuyé financièrement par l'entreprise familiale Sofina, Latifi est tout en haut de la liste des candidats pour remplacer Kubica en 2020.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique: