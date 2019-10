Les Oilers viennent à bout des Capitals en prolongation

Leon Draisaitl a marqué son deuxième but de la soirée à 1 min 18 s de la période de prolongation et les Oilers d'Edmonton ont effacé un déficit de deux buts pour défaire les Capitals de Washington 4-3, jeudi.

Les Oilers ont profité d'une descente à trois contre un et Connor McDavid a préparé le but de Draisaitl, qui a permis aux Oilers de garder une fiche immaculée de 5-0 à domicile cette saison.

Draisaitl a ajouté une mention d'aide et McDavid a inscrit un but et deux passes décisives. Darnell Nurse a également trouvé le fond du filet pour les Oilers (8-2-1), qui ont mis un terme à une séquence de deux revers.

Alex Ovechkin a fait bouger les cordages à deux reprises et Jakub Vrana a marqué l'autre but des Capitals (7-2-3), qui ont brisé une séquence de quatre victoires.