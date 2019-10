Claude Julien perd patience avec son désavantage numérique

Le Canadien a dominé les Sharks. À cinq contre cinq, la lutte n'a même pas été serrée. Montréal a obtenu 36 chances de marquer contre 13, a contrôlé la rondelle pendant près des deux tiers de la rencontre (63 %). Des chiffres traduisant normalement une rouste de bon aloi.

Pourtant, l’équipe ne s’est même jamais approchée de la victoire un tant soit peu et s’incline pour une neuvième fois d’affilée devant les Californiens.

L’on en parlait plus tôt cette semaine, l’infériorité numérique coule actuellement le CH aussi sûrement que son avantage numérique l’a fait l’an dernier.

Ses 11 buts accordés en 10 rencontres l’envoient au plancher dans la LNH sur un pied d’égalité avec les Kings.

Tout allait pourtant bien en première période. À force d’insister, le Canadien avait pris l’avance et était sur le point de retraiter au vestiaire en confiance quand Shea Weber a accroché l’adversaire dans le fond de son territoire. Cinquante-cinq secondes plus tard, l’égalité était créée.

Rebelote au début du deuxième engagement sur une décision loufoque qui a envoyé Jeff Petry au cachot. Trente-quatre secondes plus tard, San José doublait le CH, tandis que Julien peaufinait son chapelet d’insultes.

Aucune équipe dans cette ligue, où la majorité des rencontres se soldent par une différence d’un but, ne peut envisager une qualification éliminatoire avec un désavantage si poreux.

Après une journée de repos lundi et deux entraînements intenses mardi et mercredi où Julien et ses adjoints ont attaqué le problème de front, le pilote se serait visiblement attendu à une meilleure exécution.

« Je vais gérer ça demain. J’ai vraiment l’intention de gérer ça. Les tâches sont manquées. Il n’y a aucune raison. C’est plus ou moins le même groupe que l’an passé qui avait fait du bon travail. C’est toujours la même chose. On manque à nos tâches et ça finit dans le fond du filet », a-t-il lancé exaspéré.

Je te dirais qu’il y a des choses qu’on doit continuer à améliorer et c’est frustrant. Mais on a une équipe capable de faire mieux et c’est ce qu’on doit travailler. Claude Julien

Plus ou moins le même groupe en effet. Qui se taillait la part du lion en désavantage numérique en 2018-2019 et n’y est plus? Jordie Benn.

Benn qui n’a toujours pas été sur la glace pour un seul but en désavantage en 20 minutes avec les Canucks. Avec le Canadien l’an dernier, le défenseur de la Colombie-Britannique donnait un but dans cette phase de jeu toutes les 9 min 45 s passées sur la glace environ.

L'autre Ben, Chiarot celui-là, son remplaçant, en donne un toutes les cinq minutes. C’est embryonnaire tout ça. Le CH ne connaît pas des ennuis à court d’un homme parce que l’arrière barbu a été attiré par le chant des sirènes de la côte ouest.

Ça vaut la peine d'être noté, simplement.

Pas de place à l’erreur

L’avantage numérique a grimpé à 25 % de réussite, le 8e rang de la LNH, autant dire qu’il tourne à plein régime selon les standards récents. À cinq contre cinq, le pain et le beurre de la troupe, Montréal pointe au 5e échelon avec 23 buts. Va bene.

Offensivement donc, tous les indicateurs sont au vert. C’est néanmoins avec une bien déprimante fiche de ,500 (4-4-2) que se réveille le Canadien vendredi matin.

Pour une équipe aux ressources limitées dont le travail incessant constitue la planche de salut, le seul moyen de rivaliser avec des formations d’élite misant sur deux lauréats du trophée Norris et des attaquants de puissance comme il ne s’en fait presque plus, la moindre défaillance collective fait dérailler la locomotive.

Alors, quand l’infériorité numérique faillit de match en match, que Carey Price accorde 4 buts sur 14 lancers, l’espoir s’éteint.

Les Sharks ont gagné leurs neuf derniers matchs contre le Canadien. Photo : Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

« Avons-nous eu des chances, a demandé Julien exaspéré. Absolument. On ne les concrétise pas. Ils n’en ont pas eu tant que ça, mais ils marquent. Ces deux buts en avantage, mais à part ça, ils n’ont pas eu beaucoup de chances pendant tout le match. On en a eu des chances. Parfois, il faut que tu lèves la rondelle, mais on tire sur les jambières. On a eu des chances dans l’enclave et on rate le filet. Tu ne peux pas rater le filet quand tu tires de l’enclave. Ce sont de petits détails. […] Certains gars auraient pu être bien meilleurs pour nous ce soir. »

Autre fâcheuse tendance : les Sharks ont inscrit deux filets dans la dernière minute d’un engagement, une situation qui s’est déjà produite sept fois cette année.

Et, évidemment, on « ne peut pas se le cacher, quand tu reviens dans la chambre après avoir donné un but dans la dernière minute, ça fesse un peu pour deux minutes. Mais il faut que tu passes à autre chose. Sept fois, c’est beaucoup, ça peut changer un match », a fait valoir Jonathan Drouin.

Ç’a changé celui-ci à tout le moins. Dans chacun des cas, on parle d’erreurs d’exécution, de concentration, d’éléments perfectibles, mais lassants lorsqu’il faut les répéter ad nauseam sans observer de résultats concrets.

Julien avait toutes les apparences du père de famille épuisé de demander à ses enfants de bien vouloir s’habiller s.v.p. – vous serez en retard à la garderie – et qui semblait prêt à passer à des sanctions plus sévères.

Vous l’aurez deviné, le Canadien n’a pas congé d’entraînement vendredi.