Washington perd son match au Minnesota et son quart Case Keenum

Cook, le meneur de la NFL au chapitre des gains combinés par la passe et par la course, a parcouru 98 verges en 23 portées en plus de capter 5 passes pour des gains de 73 verges pour les Vikings (6-2), qui ont offert une victoire à leur quart Kirk Cousins dès son premier match contre son équipe des six dernières saisons.



Cousins a complété 23 de ses 26 passes pour des gains de 285 verges, le tout sans commettre de revirement contre les Redskins (1-7), qui l’ont repêché en 2012 avant de faire de lui leur quart partant en 2015.

Case Keenum, son remplaçant dans la capitale américaine et ancien joueur des Vikings, a subi une commotion cérébrale et n’a pas joué la deuxième moitié du match. Il a également échappé le ballon après un sac au premier quart.

En relève, la recrue Dwayne Haskins a lancé une interception au moment où les Redskins cognaient à la porte des buts et qu'ils n’étaient en retard que de sept points.

Adrian Peterson, un autre ancien joueur des Vikings, s'est démarqué en amassant 76 verges en 14 portées.