Le Toronto FC affrontera Atlanta en finale d'Association

L'Atlanta United, dans son stade, s'est imposé 2-0 en demi-finale contre l'Union de Philadelphie, jeudi.

Julian Gressel a ouvert la marque dès la 10e minute. Le redoutable buteur Josef Martinez a confirmé la victoire des siens 70 minutes plus tard.

Les champions en titre de la Coupe MLS sont la tête de série no 2 dans l'Est. C'est donc à Atlanta que sera jouée la finale d'Association contre Toronto (no 4), mercredi prochain.

Ce sera le premier duel entre les deux équipes en éliminatoires de la MLS. Les Torontois tenteront d'accéder à une troisième finale de la Coupe MLS en quatre saisons. Ils ont soulevé le précieux trophée en 2017.

Les deux équipes de Los Angeles, le LAFC et le Galaxy, s'affronteront en fin de soirée pour une place en finale de l'Ouest contre les Sounders de Seattle.

Plus de détails à venir.