Wawrinka affrontera Federer en quarts de finale du tournoi de Bâle

Associated Press

Associated Press

Wawrinka a avancé au tableau du tournoi en salle en battant l'Américain Frances Tiafoe 6-3, 3-6 et 7-5, jeudi.

Il a sauvé deux balles de match lorsqu'il servait à 5-5.

Lors du dernier jeu, il a converti du revers sa deuxième balle de match après six égalités.

Federer est âgé de 38 ans, soit quatre ans de plus que Wawrinka. Ils ont uni leurs efforts pour remporter l'or olympique en double en 2008, à Pékin.

Les deux joueurs ont croisé le fer une seule fois à Bâle, un match gagné en deux manches par Federer, en 2011. Le plus âgé des Helvètes n'a perdu que 3 de leurs 26 matchs.

Plus tôt, Stefanos Tsitsipas, 3e tête de série, a atteint les quarts de finale d'un tournoi de l'ATP pour la 13e fois cette saison en écartant Ricardas Berankis 6-7 (4/7), 6-2 et 6-4.

Le Grec n'a cédé qu'une seule balle de bris au Lituanien, 70e raquette mondiale.

Roberto Bautista Agut, 4e tête de série, a vaincu le Français Richard Gasquet 6-2, 4-6 et 6-3. L'Espagnol a lui aussi atteint les quarts de finale pour la 13e fois de la saison.

L'Américain Reilly Opelka a décoché 29 as et a surpris la sixième tête de série David Goffin 6-7 (4/7) et 7-6.