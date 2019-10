Les Alouettes donneront congé à William Stanback contre les Tiger-Cats

Stanback, qui a atteint le plateau des 1000 verges au sol la semaine dernière, a lui-même annoncé son absence au terme de la séance d’entraînement de 90 minutes, jeudi.

« Je ne vais pas jouer ce match-ci, mais je devrais être en uniforme pour le prochain. C’est ce que les entraîneurs voulaient. Ils m’ont dit en début de semaine que je m’entraînerais de façon limitée et je comprends. Ce qui se passe cette saison est très bon et nous voulons faire les choses intelligemment », a-t-il confié.

La nouvelle a été confirmée par l’entraîneur des demis à l’attaque André Bolduc, dont la décision a été prise depuis longtemps.

Ça fait un mois et demi que je l’ai averti. Je lui donne une semaine de repos. C’est comme si on avait gagné le championnat de division, il aurait eu un congé. Il a besoin de se reposer. Il a joué 14 matchs, c’est un gars très physique et qui frappe dur. Mais il va jouer contre Ottawa. André Bolduc, entraîneur des porteurs de ballon des Alouettes de Montréal

Adams à son poste

Vernon Adams, lui, jouera. Mais il ne serait pas étonnant qu’on le retire du jeu par mesure préventive. La décision n’a pas encore été prise de façon définitive, nous dit-on.

« Je ne suis pas sûr, ça dépendra de la manière dont le match va se dérouler et comment ils veulent que nous jouions, a affirmé Adams. Je veux jouer autant que possible et nous voulons vraiment gagner ce match, alors peu importe leur décision, je vais l’accepter. »

« Vernon va jouer, mais il est possible que Matthew Shiltz ou Antonio Pipkin soient utilisés, s’est contenté de dire Khari Jones.

Vernon Adams fils Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

L’entraîneur-chef a par ailleurs presque confirmé que le receveur de passes Dante Absher ferait ses débuts dans la Ligue canadienne en remplacement de DeVier Posey, dont la présence samedi serait des plus surprenantes, lui qui ne s’est pas entraîné de la semaine.

En défense, les chances de voir Tommie Campbell et Henoc Muamba, sont de « 50-50 », tandis que Mario Alford, spécialiste des retours de bottés, ratera fort probablement la rencontre.

« Ma priorité, c’est que nous jouions du bon football, a indiqué Jones. Si nous devons donner du repos à des gars amochés, nous le ferons. Mais je fais entièrement confiance aux joueurs que nous avons dans le vestiaire. Je ne vais pas leur parler d’autre chose que de victoires et de donner notre maximum. »

Rivalité au sommet

Ces deux équipes ne se sont pas vues depuis plus trois mois. Hamilton avait signé une victoire sans appel de 41-10 devant ses partisans le 28 juin. Et une semaine plus tard, à Montréal, les Alouettes l’avaient emporté 36-29, transportées par les 203 verges au sol et les trois touchés de Stanback.

« Ils ont beaucoup évolué depuis ce temps-là, a dit André Bolduc au sujet des Tiger-Cats. Même leur ADN a changé. La structure de leur fond défensif a changé un peu. Ils utilisent mieux leurs athlètes en ce moment, dont Lawrence (21), qu’ils protègent ce qui lui permet de faire beaucoup de plaqués. C’est un joueur super intelligent. Mais le 56, Ja’Gared Davis, aussi est très dangereux. »

« J’ai travaillé avec Mark Washington en Colombie-Britannique et j’ai vu à quel point c’est un bon coordonnateur défensif, a expliqué pour sa part Khari Jones. Il évolue et s’ajuste en cours de saison. Alors ce sera un bon test, surtout qu’ils jouent à un haut niveau en ce moment. »

Je crois que nous avons changé aussi et nous nous sommes développés depuis que nous les avons affrontés. Ce sera bon de leur faire face à nouveau. Ils ont eu beaucoup de succès et nos gars doivent relever ce défi. Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Plusieurs observateurs croient qu’il sera important pour les Alouettes de lancer un message aux Ti-Cats, qu’ils pourraient retrouver en finale de division s’ils battent les Eskimos d’Edmonton en demi-finales. Mais Vernon Adams n’est pas d’accord avec cette approche.

« Tous les matchs sont importants, a-t-il rappelé. Nous jouons pour gagner, mais nous devons prendre les choses une semaine à la fois. Nous ne pouvons pas nous préoccuper de les affronter dans quelques semaines. Nous devons nous concentrer sur l’affrontement de samedi. Ils savent que nous sommes sérieux. »