L’Impact aura un nouvel entraîneur en 2020

Avec Cabrera, le Bleu-blanc-noir a maintenu une fiche de deux victoires, quatre défaites et un verdict nul en MLS, et a raté les éliminatoires pour une troisième année de suite. Malgré ses problèmes, il a réussi à remporter la finale du Championnat canadien.

« J'aimerais remercier l'Impact de Montréal pour les deux mois passés dans cette magnifique ville à travailler avec le club », a déclaré Cabrera dans un communiqué publié par le onze montréalais.

« Notre entente s'est terminée, entente qui dès le début était prévue pour seulement deux mois, ajoute-t-il. Je suis très fier d'avoir remporté le Championnat canadien, un titre très attendu par les supporteurs et le club depuis 2014. Je souhaite beaucoup de succès au club, et je tiens à reconnaître le dévouement et les efforts de ces joueurs exceptionnels. »

Le communiqué n'inclut aucune précision ni justification de la part du nouveau directeur sportif Olivier Renard ou du président Kevin Gilmore sur les raisons pour lesquelles le contrat de Cabrera n'est pas renouvelé.

Les démarches pour embaucher le prochain entraîneur-chef sont déjà en cours, précise l’Impact.

Pas moins de six entraîneurs ont dirigé le onze montréalais depuis la campagne 2012, sa première dans le circuit Garber.