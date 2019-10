Andrei Markov à l’essai avec le Lokomotiv de Iaroslav

Le Russe de 40 ans a disputé ses deux dernières saisons en KHL, avec l’Ak-Bars de Kazan, équipe avec laquelle il a récolté 47 points en 104 matchs.

Il avait disputé au préalable 16 saisons avec le Tricolore, la seule équipe qu’il a connue dans la Ligue nationale (LNH), qui l’a repêché au 6e tour en 1998. Il a récolté à Montréal 572 points, dont 119 buts, en 990 matchs, et 32 points en 89 matchs de séries.

Markov avait exprimé son souhait de revenir dans la LNH, cet été, de préférence avec le CH. Son agent, Allan Walsh, avait précisé qu’il recherchait un contrat d’un an et que cinq ou six équipes, sans les nommer, lui avaient fait part de leur intérêt.

Les négociations avaient achoppé entre Markov et le Canadien à l’été 2017, à l'échéance du dernier contrat du défenseur.

« J’ai fait savoir [à Markov] que nous voulions qu’il revienne, mais nous ne pouvons aller que jusqu’à un certain point », avait indiqué le directeur Marc Bergevin à propos des demandes salariales du joueur.