Le FC Barcelone, plus qu'un club en Catalogne

Ce samedi devait se jouer à Barcelone le clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, un match que tout le monde attend en Espagne, et aussi dans le monde. Mais après les dernières manifestations qui ont enflammé les rues catalanes, la Fédération espagnole de soccer a décidé de reporter le match au 18 décembre . Certains voient dans cette décision, une nouvelle fois, le dictat de Madrid contre la Catalogne, la suite d’un bras de fer qui traverse l’histoire.

On peut dire d'entrée de jeu que le FC Barcelone n'est pas un club comme les autres. Même s'il n'a jamais affiché ses intentions indépendantistes, il a toujours été un porte-étendard de la culture catalane. D'ailleurs, en octobre 2017, ses dirigeants avaient appelé les gens à participer au référendum sur l'indépendance.

Voici ce qu'ils déclaraient : « Devant les événements liés à la situation politique que vit la Catalogne ces derniers jours, et fidèles à nos engagements historiques en faveur de la défense du pays, de la démocratie, de la liberté d'expression et du droit de décider, nous condamnons toute action qui pourrait empêcher le plein exercice de ces droits. »

Il y a quelques jours, ces mêmes responsables ont exprimé par voie de communiqué que la prison pour les dirigeants indépendantistes n'était pas une solution. Il faut dire que même si le club n'a jamais pris une réelle position politique, il a toujours été dans l'histoire un lieu de résistance.

« Le FC Barcelone a toujours eu des positions historiquement démocratiques, explique Xavier Arbos Martin, professeur de droit à l'Université de Barcelone. Un de ses présidents, qui en même temps était député républicain, a été fusillé par les forces de Franco. Et en plus, il y a des griefs historiques selon lesquels le Real Madrid était toujours favorisé par le régime de Franco. Ce dernier s’arrangeait pour que le club barcelonais ne puisse pas obtenir des joueurs importants. »

Le dictateur Franco avait bien compris l’importance du sport dans la politique. Il plaçait ses hommes au sein du club pour désamorcer toute forme de résistance. On débaptisera même le nom du club, ce qui n’a pas eu l’effet escompté, car le mouvement de résistance catalane s’en est trouvé renforcé.

Les tribunes étaient l’occasion pour les supporteurs de parler la langue catalane, interdite en public, et d'organiser la riposte. Il a fallu attendre 1968 et l’arrivée du nouveau président du club Narcis de Carreras pour que les Catalans se réapproprient leurs couleurs. C’est là qu'est née la devise : mès que un club (plus qu’un club).

Des partisans devant une murale représentant Johan Cruyff, joueur emblématique du Barça, avec la devis de l'équipe Photo : Getty Images / AFP/Lluis Gene

De l'huile sur le feu?

Revenons au report du clasico. Les deux clubs se sont mis d’accord pour remettre le match de samedi même si le FC Barcelone était réticent au départ. Ce report ne risque-t-il pas de mettre de l'huile sur le feu? La question mérite d'être posée, car c’est le match de clubs le plus suivi du monde. On parle de 650 millions de téléspectateurs.

Au départ, on avait même proposé de changer le calendrier et de jouer le match à Madrid, ce que le Barça a refusé. « Le désir du club est de jouer le 26 octobre comme prévu et le club a une confiance absolue dans l'attitude civique de ses supporteurs », avaient insisté les dirigeants de l'équipe.

« C’est vrai que dans l’état actuel des choses, où il y a des manifestations, le fait de reporter le match, ça attise le feu, ça attise le ressentiment contre Madrid, croit Nicolas Fayet, président du club d’admirateurs de Barcelone à Lyon, qui s’apprêtait à faire le voyage en Espagne pour le match. C’est toujours la décision qui vient de Madrid qui empêche le peuple catalan et le Barça de s’exprimer. »

Je pense que Madrid avait peur que les supporteurs, les socios comme on les surnomme, puissent s’exprimer librement dans le stade de manière pacifique. Montrant ainsi un autre visage de la Catalogne. Ce geste va vraiment attiser le ressentiment des Catalans contre la capitale. Nicolas Fayet, président du club d’admirateurs de Barcelone à Lyon

Il faut dire que le FC Barcelone est un club à part. Ça s'observe jusque dans sa devise. Il sert de tribune à la culture catalane. Ses supporteurs sont aussi ses actionnaires. C'est pour cela que le club affiche des positions en faveur du respect de ceux qui prônent l'indépendance.

D'ailleurs, le Barça a exprimé son soutien aux familles des dirigeants indépendantistes emprisonnés. On a également parlé de procès injuste. Quand les peines de prison de 9 à 13 ans sont tombées, les dirigeants du club ont déclaré : « La prison n’est pas une solution, la résolution du conflit que vit la Catalogne passe exclusivement par le dialogue politique. »

Même s'il ne se prononce pas sur l'indépendance de la Catalogne, le président du club d’admirateur de Barcelone à Lyon préfère parler des valeurs que le club a toujours véhiculées.

« Le Barça, c’est plus qu’un club et nous, on le voit de la manière suivante. On fait beaucoup d’actions sociales, de l’humanisme. Lorsqu’on voyage et que l’on rencontre d’autres fan-clubs, c’est la fraternité, raconte Nicolas Fayet. À Lyon, notre fan-club, c’est notre maison. Une maison ouverte aux Catalans, indépendantistes ou non. Pour nous, c’est la notion de fraternité qui est importante. Pour nous, c’est là que la devise du club prend tout son sens.

Si vous me permettez cette blague, l’attachement à son club en Espagne et à ses couleurs, c’est quelque chose de très sérieux. On dit qu’on peut changer d’orientation sexuelle, qu’on peut changer de conjoint ou de conjointe, de parti politique, de religion même. Mais la dernière chose qu’on change, c’est la fidélité à son club. Pour certains, le football est quelque chose de trop sérieux pour le mêler avec la politique! Xavier Arbos Martin, professeur de droit à l'Université de Barcelone

Des partisans du FC Barcelone Photo : Getty Images / Denis Doyle

Si un jour la Catalogne devait gagner son indépendance, les responsables de la Fédération espagnole à Madrid ont déjà menacé d'évincer le club catalan du championnat. La plupart des observateurs avec qui nous avons pu parler s'entendent pour dire que la manne financière que représente le FC Barcelone en Espagne, mais aussi dans le monde, l’équivalent de 1,5 milliard de dollars canadiens, va sans doute compter dans la balance et en faire réfléchir quelques-uns.

En attendant, les responsables de la Liga, le championnat professionnel espagnol, envisagent des recours judiciaires contre la fédération pour le manque à gagner après cette décision de reporter le match.