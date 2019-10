Auger-Aliassime renonce au Masters de Paris-Bercy et aux finales de l'ATP nouvelle génération

Félix Auger-Aliassime a tiré un trait jeudi sur deux des trois compétitions auxquelles il était inscrit d'ici la fin du calendrier. Blessé à la cheville gauche, le Canadien brillera par son absence au Masters de Paris-Bercy et aux finales de l'ATP nouvelle génération à Milan.

Au lendemain de l'annonce de son retrait de la compétition avant son match de premier tour à Vienne contre le Russe Andrey Rublev, Auger-Aliassime a également renoncé à deux tournois d'envergure. Sa campagne n'est cependant pas encore terminée.

« Après avoir discuté avec mon équipe et avec les médecins, nous avons conclu que je ne serai pas en mesure de compétitionner aux deux derniers tournois de la saison [...] Je compte être en forme et prêt pour les finales de la Coupe Davis en novembre », a-t-il publié sur Instagram.

Les représentants de l'unifolié affronteront les Américains et les Italiens dans le groupe F aux finales de la Coupe Davis, qui se dérouleront du 18 au 24 novembre à Madrid.

Auger-Aliassime espère être rétabli à temps pour faire équipe avec ses compatriotes Vasek Pospisil, Milos Raonic et Denis Shapovalov, nommés lundi pour représenter le Canada au tournoi par pays qui entrera dans une nouvelle ère.

Le joueur canadien le mieux classé au 18e échelon mondial a entamé la saison au 108 rang. Sa forte progression de 90 places lui a notamment permis de dégoter un laissez-passer pour les finales de l'ATP nouvelle génération.

Ce tournoi qui regroupe les sept meilleurs espoirs et un joueur invité italien, tous âgés de 21 ans et moins, précède les finales de l'ATP à Londres. Shapovalov, l'Australien Alex de Minaur, l'Américain Frances Tiafoe et le Norvégien Casper Ruud ont jusqu'ici décroché un billet pour participer à l'événement.

Auger-Aliassime a disputé trois finales cette année, sans toutefois parvenir à remporter la palme. Il a atteint le tour ultime à Rio de Janeiro, à Lyon et à Stuttgart, entre les mois de février et juin.

Son rendement est d'ailleurs passé de 6-10 à 33-22 lors de ses deux premières saisons sur le circuit de l'ATP.