Les voitures Renault disqualifiées du Grand Prix de F1 du Japon

À cause d'un dispositif d'aide au pilote illégal, les dirigeants de la formule 1 ont disqualifié les voitures Renault du Grand Prix du Japon et ont effacé les points qu’elles avaient récoltés lors de la course du 13 octobre dernier.

Le verdict fait suite à une plainte de l'équipe de Racing Point, celle du Québécois Lance Stroll. L'écurie avait dénoncé ce qu'elle croyait être un système de frein illégal.

Les officiels de la F1 ont jugé que le système de freinage n'entraînait pas une violation technique, mais qu’il représentait un dispositif d'aide au pilote qui contrevenait aux règlements.

La décision a des répercussions importantes sur plusieurs équipes et pilotes, autant pour la course que pour le classement cumulatif : Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg s'étaient respectivement classés 6e et 10e sur la piste du circuit de Suzuka.

À la suite de ces développements, le Mexicain Sergio Perez, de Racing Point, grimpe au 8e rang du classement de la course tandis que Stroll passe de la 11e à la 9e place. Ce bond de deux échelons au classement lui permet d'ajouter deux points à son total au classement cumulatif. Il en compte maintenant 21.