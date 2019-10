Joel Armia de retour à l'entraînement

Armia est tombé au combat samedi durant la période d'échauffement qui précédait le match contre les Blues (4-2-3). Le Canadien a battu quelques heures plus tard les champions de la Coupe Stanley pour une deuxième fois en huit jours.

Il a touché la cible à quatre occasions en sept rencontres cette saison, un sommet chez le Tricolore qu'il partage avec Phillip Danault et Brendan Gallagher, et s'est fait complice d'un but, en plus de présenter un différentiel de +3.

L'ailier finlandais a alterné avec Nick Suzuki à la droite de Max Domi et de Jonathan Drouin dans le deuxième trio pendant la séance d'entraînement à Brossard.

Le CH (4-3-2) accueillera les Sharks de San José (3-5-0) jeudi au Centre Bell.

Détails à venir.