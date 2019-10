Les Bruins maîtrisent les Leafs à Boston

David Pastrnak a réussi un 10e but et les Bruins de Boston ont battu les Maple Leafs de Toronto 4-2, mardi.

Meilleur buteur de la ligue, Pastrnak a aussi obtenu une aide.

Brad Marchand a fourni un but et une passe. Il a inscrit au moins un point à ses huit dernières rencontres.

Brett Ritchie et Par Lindholm ont également marqué pour les Bruins(6-1-2), qui avaient perdu leurs deux derniers matchs.

Tuukka Rask a fait 28 arrêts, lui qui disputait un 500e match en carrière. Bruce Cassidy était à la barre des Bruins pour la 200e fois.

Kasperi Kapanen et Alexander Kerfoot ont récolté un but et une mention d’aide pour les Maple Leafs (5-4-2).

Michael Hutchinson a repoussé 35 rondelles. Toronto va rejouer vendredi soir, à domicile, contre les Sharks de San José.

Bo Horvat a inscrit un tour du chapeau en troisième période pour les Canucks. Photo : Associated Press / Paul Sancya

Horvat et les Canucks se lèvent en troisième

Bo Horvat a réussi trois des cinq buts des siens en troisième période et les Canucks de Vancouver ont effacé un recul de deux buts pour battre les Red Wings de Detroit 5-2.

Il s’agissait d’un premier tour du chapeau dans la LNH pour le capitaine des Canucks.

Jake Virtanen a inscrit le filet victorieux, l’autre but étant l’œuvre de Tim Schaller. Elias Pettersson et Quinn Hughes ont ajouté deux mentions d’aide pour les Canucks, vainqueurs de six de leurs sept dernières rencontres.

Le gardien Jacob Markstrom a bloqué 31 rondelles.

Anthony Mantha, lors d’une supériorité numérique de deux hommes, et Dennis Cholowski, à quatre contre trois, ont marqué pour les Red Wings, victimes d’une cinquième défaite de suite. Jimmy Howard a réalisé 35 arrêts.

Horvat a inscrit deux buts en avantage numérique en 91 secondes, tôt en troisième, pour permettre aux Canucks de porter la marque à 2-2.

Il a d’abord profité d’un retour de lancer à 1 min 42 s avant de faire dévier un tir de la ligne bleue de Hughes à 3:13.

Virtanen a enfilé le filet victorieux lorsque sa tentative de passe, du cercle droit de mise en jeu, a dévié sur le patin du défenseur Filip Hronek et derrière Howard. Il s’agissait du premier but de Virtanen cette saison.

Schaller a ajouté le but d’assurance avec 5:39 à jouer avant que Horvat complète son tour du chapeau dans un filet désert.

Eric Staal (à droite) joue sa quatrième saison avec le Wild du Minnesota. Photo : Associated Press / Stacy Bengs

Staal domine contre Edmonton, Dubnyk inquiète

Eric Staal a pris les choses en main avec deux buts et une aide dans une victoire de 3-0 du Wild du Minnesota contre les Oilers d’Edmonton.

Brad Hunt a été l’autre buteur du Wild, qui pourrait être privé de Devan Dubnyk pour un bout de temps.

Le gardien a été renversé tôt au deuxième vingt, dans la foulée d’une lutte entre Ryan Donato du Wild et Brandon Manning des Oilers.

Dubnyk a voulu sauter pour éviter les joueurs, mais il est tombé sur le dos et a semblé se frapper l’arrière de la tête sur la glace.

Il a quitté la rencontre, sa 300e avec le Wild, après avoir fait 9 arrêts. Alex Stalock a pris le relais et a bloqué 16 tirs.

Également blanchis à Winnipeg dimanche, les Oilers n’ont pas marqué en plus de 143 minutes de jeu. Ils vont essayer de stopper la guigne jeudi, à Edmonton, contre les Capitals de Washington.

Anze Kopitar a inscrit son quatrième filet de la saison. Photo : La Presse canadienne / FRED GREENSLADE

Quatrième défaite en cinq matchs à domicile pour les Jets

Anze Kopitar a marqué le but déterminant à 5:52 du troisième tiers et a mené les Kings de Los Angeles à une victoire de 3-2 contre les Jets, à Winnipeg.

Kopitar a battu de vitesse le défenseur Josh Morrissey, puis il a déjoué Connor Hellebuyck à l’aide d’un tir du revers. Le but a été inscrit en avantage numérique.

Austin Wagner et Kurtis MacDermid ont aussi marqué pour les Kings. Le club a inscrit un deuxième gain de suite, après trois défaites consécutives.

Jonathan Quick, complice du quatrième but de Kopitar, a stoppé 26 tirs pour les Kings. Los Angeles amorçait un séjour de quatre matchs sur les patinoires adverses.

Kyle Connor et Nikolaj Ehlers ont marqué pour Winnipeg, tandis que Hellebuyck a bloqué 38 tirs.

Les Jets ont conclu un passage de cinq matchs à la maison avec un rendement de 1-4-0.