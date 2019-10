Les Raptors amorcent leur saison avec une victoire contre les Pelicans

Les Torontois, incapables de rompre l’égalité de 117-117 en fin de quatrième quart, ont inscrit huit points sans réplique en prolongation.

Le pointage était de 122-122 lorsque Kyle Lowry a réussi deux lancers francs avant que Fred VanVleet ajoute un tir de trois points. Lowry a conclu la poussée avec un autre panier de trois points avec 56 s à jouer.

ValVleet a inscrit 34 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. Pascal Siakam a lui aussi marqué 34 points en plus de réussir 18 rebonds et 5 passes décisives.

Du côté des Pelicans, Brandon Ingram a été le meneur des siens avec 22 points.

L'équipe doit se débrouiller sans Zion Williamson, qui est blessé au genou. Il pourrait rater jusqu'à deux mois.

Les Pelicans ont pris un coussin de 15-4, mais un réveil des Raptors a porté la marque à 20-19 pour les locaux. Les visiteurs menaient toutefois 61-56 à la pause.

Pelicans ont aussi vu disparaître une avance de 109-103, tard au dernier quart.

Les Raptors ont célébré leur première conquête du championnat de la NBA (en six parties contre les Warriors de Golden State) avant le match.

Un montage vidéo des meilleurs moments des éliminatoires du printemps dernier a été présenté à l’écran géant avant la remise des bagues aux champions.

Plus de détails à venir.