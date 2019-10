Le nageur canadien Brent Hayden revient à la compétition

Le Britanno-Colombien fait un retour pour fouetter l'équipe nationale canadienne masculine, qui a perdu de son tranchant depuis sa retraite.

S'il a la motivation pour servir de mentor à la jeune génération, a-t-il la forme nécessaire pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo?

Hayden a remporté une médaille de bronze au 100 m libre aux Jeux de 2012 à Londres. Il avait ensuite mis un terme à sa carrière le 12 août, le soir de la cérémonie de clôture de ces Jeux.

Il a été champion du monde de la spécialité en 2007, ex aequo avec l'Italien Filippo Magnini, mais aux Jeux de Pékin, un an plus tard, il n'avait pas franchi les demi-finales.

Le géant de 1,95 m (6 pi 4 po) était devenu à Londres le premier Canadien à accéder à la finale de cette épreuve depuis Richard Pound en 1960, qui avait terminé 6e à Rome.

C'est Richard Pound lui-même qui a remis à Hayden sa médaille, dans un beau moment de complicité.

Brent Hayden et Richard Pound Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Brent Hayden a pris sa retraite auréolé de sa médaille olympique, de son titre de champion du monde et de ses deux titres aux Jeux du Commonwealth.

Il détient toujours les records canadiens en style libre sur 50 m (2009), 100 m (2009) et 200 m (2008).

Brent Hayden Photo : Getty Images / Daniel Berehulak

Il a créé les Camps de natation Brent Hayden qui offrent des programmes d'entraînement sur mesure pour nageurs et nageuses de tout âge et de tout niveau.

Le saviez-vous? Brent Hayden est aussi ceinture noire en karaté Isshin Ryu.

L'art après le sport

L'athlète a épousé Nadina Zarifeh juste après les Jeux olympiques de 2012, et il l'accompagne dans sa carrière musicale. La chanteuse de 40 ans a déjà enregistré deux disques pop.

De son côté, Hayden a touché à la photo d'art et au prêt-à-porter.

Il a cofondé la marque de vêtements Astra Athletica et il fait de la photographie contemporaine.

Deux expositions de photos qu'il a montées dans sa ville natale, Mission, et à Vancouver témoignent du sérieux de sa démarche artistique.