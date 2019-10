Milos Raonic valse et tombe au premier tour à Vienne

Le 32e joueur mondial s’est avoué vaincu en deux manches de 4-6 et 5-7 face au Sud-Coréen Hyeon Chung (139e).

Brisé d’entrée de jeu, Raonic s’est accroché, mais n’a pas pu effacer ce retard à cause surtout de ses nombreuses fautes directes.

Malgré six as, quatre occasions de bris et un taux de premières balles en jeu à 81 % (contre 61 % pour son rival), Raonic a perdu la première manche en 48 minutes.

Il n’a pas su non plus tirer avantage des deux doubles fautes commises par Chung dans le 10e et dernier jeu de la manche.

La deuxième manche a commencé sur une autre fausse note de Raonic, victime d’un deuxième bris de service.

Même s'il est revenu à 4-4 en brisant Chung, l'Ontarien de 28 ans n’a pas su maintenir la pression. L'ex-membre du top 20 mondial [il était 19e en avril 2018, NDLR] a gagné trois des quatre jeux suivants pour conclure au bout de 1 h 44 min de jeu.

Longue absence

Remis d'une blessure au dos, Raonic n’avait pas disputé de match depuis sa participation à la Coupe Laver, à Madrid, en septembre. Il avait alors perdu ses deux duels face à Rafael Nadal et à Alexander Zverev.

Sa dernière victoire remonte donc au premier tour de la Coupe Rogers contre le Français Lucas Pouille.

La journée de mercredi marquera l’entrée en scène du Canadien Denis Shapovalov, grand vainqueur à Stockholm le week-end dernier.

La 27e raquette mondiale se mesurera à l’Espagnol Pablo Carreno Busta (34e).

Ils se sont affrontés le 28 septembre dernier, en demi-finales à Chengdu, en Chine. Le match a été remporté par Carreno Busta. Ce dernier mène 2-1 dans les confrontations entre les deux joueurs.