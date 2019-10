L'Avalanche perd le match et Mikko Rantanen

L'Avalanche du Colorado a baissé pavillon 3-1 contre les Blues de St. Louis et la défaite pourrait s'avérer plus coûteuse que la perte de deux points.

En deuxième période, Mikko Rantanen, le meilleur joueur de la formation de Denver, a été contraint de quitter la rencontre en raison d'une blessure au bas d'un corps, vraisemblablement à la cheville gauche. Son patin s'est coincé dans la glace et sa cheville a tourné.

En neuf matchs cette saison, l'attaquant finlandais a totalisé cinq buts et sept passes. Il a même réussi une passe sur le but de Nathan MacKinnon en avantage numérique en première période qui créait l'égalité 1-1.

Brayden Schenn a ouvert la marque pour les Blues avec l'avantage d'un homme à mi-chemin du premier tiers.

David Perron et Vladimir Tarasenko ont ajouté les autres buts des vainqueurs au second engagement.

L'Avalanche a subi sa première défaite en temps réglementaire de la saison.

MacKinnon s'est inscrit à la feuille de pointage à chacun des neuf premiers matchs pour la deuxième saison de suite et il devient le cinquième joueur de la LNH à réussir pareil exploit après Wayne Gretzky (30 matchs en 1982-1983; 51 en 1983-1984; 16 en 1984-1985 et 9 en 1985-1986), Charlie Simmer (9 en 1979-1980 et 13 en 1980-1981), Guy Lafleur (10 en 1975-1976 et 10 en 1976-1977) et Rod Gilbert (9 en 1971-1972 et 14 en 1972-1973).