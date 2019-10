Un tir de pénalité donne la victoire aux Blue Jackets contre les Maple Leafs

Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen a stoppé Pierre-Luc Dubois en échappée lors des premières secondes de la prolongation. Andersen a ensuite frustré Alexander Wennberg, mais Nyquist s'est vu octroyer un tir de pénalité après que Mitch Marner eut fermé la main sur la rondelle dans le demi-cercle.

Riley Nash, Dubois et Wennberg avaient auparavant marqué en temps réglementaire. Nick Foligno, lui, a amassé deux mentions d’aide.

Auston Matthews a réussi un but et une passe tandis que William Nylander et Kasperi Kapanen ont fait mouche une fois dans une cause perdante.

Andreas Johnsson et Jake Muzzin ont ajouté deux passes chacun.

Andersen a conclu la rencontre avec 34 arrêts, tandis que Joonas Korpisalo a repoussé 28 lancers.