Les Raptors confirment la prolongation de contrat de Pascal Siakam

Les Raptors n’ont pas dévoilé la durée du pacte ni sa valeur financière, dans leur communiqué. Mais l'agent du joueur, Todd Ramsar, a dit que l'entente est de quatre ans et d'une valeur de 130 millions de dollars américains.

Samedi, les réseaux ESPN et Sportsnet avaient annoncé que les Raptors et Siakam s'étaient entendus. Le contrat entrera en vigueur à la fin de la saison 2019-2020.

« Pascal a été implacable dans tout ce qu’il a entrepris, a indiqué le directeur général Bobby Webster. Il a suivi notre philosophie de développement dès la première heure. Il s’est amélioré chaque saison sans couper les coins ronds. Nous sommes emballés qu’il décide de continuer sa carrière à Toronto. »

Le joueur de 25 ans entamera sa quatrième saison dans la NBA. Il a été nommé joueur s’étant le plus amélioré en 2018-2019. Rouage important de la conquête du titre au printemps, il a maintenu des moyennes de 16,9 points, 6,9 rebonds et 3,1 passes décisives en plus de réussir 79 tirs de trois points, tous des sommets personnels.

La saison des Raptors commencera mardi, à Toronto, contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.