[BALADO] Tellement hockey : le Canadien mi-figue mi-raisin

Le Canadien alterne entre bonnes prestations et matchs brouillons depuis le début de la saison. Claude Julien l'a bien rappelé: l'équipe n'a pas de défenseur gaucher de premier plan. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 51e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.