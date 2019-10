Nicholas Latifi tournera à nouveau dans la F1 de Williams à Mexico

Le Canadien Nicholas Latifi tournera trois fois d'affilée en essais libres, en terres américaines, et il se rapproche d'une titularisation avec Williams.

Le pilote torontois tournera dans la Williams FW42 lors des premières séances d'essais libres (FP1) au Mexique, aux États-Unis et au Brésil.

Il sera dans la voiture de Robert Kubica à Mexico et dans celle de George Russell à Austin.

Kubica a confirmé qu'il quitterait l'équipe britannique à la fin de la saison, ce qui explique qu'on le remplace lors des séances de travail destinées à essayer, déjà, de nouvelles pièces pour la saison 2020.

Également, Latifi, qui occupe le 2e rang du classement général du championnat de F2, est en tête de la liste des candidats pour le volant de Kubica. Ce qui explique qu'on lui donne du temps de piste.

Nicholas Latifi en F2 avec l'équipe Dams Photo : FIA Formula 2 Championship

Bien soutenu financièrement par l'entreprise familiale, Sofina, Latifi, né à Montréal, est le pilote d'essais et de développement de l'équipe. Il a déjà tourné dans six séances d'essais libres cette saison, dont celles du Grand Prix du Canada, du Grand Prix de France et du Grand Prix de Belgique.

« Mon roulage à Spa date déjà un peu, a-t-il affirmé. Je suis content de retourner dans l'auto. J'avais déjà roulé sur le circuit de Mexico l'an dernier, donc je sais à quoi m'attendre. »

« Mon but est toujours le même, soit de tourner sans endommager la voiture, et de guider l'équipe pour la deuxième séance (FP2). »

« Nicholas a toujours très bien travaillé chaque fois qu'il a tourné dans l'auto, a constaté Dave Robson, ingénieur en chef de l'équipe. Nous voulons ses commentaires sur les derniers changements apportés à l'auto. »