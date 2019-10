Le Galaxy de Zlatan Ibrahimovic gâche la fête au Minnesota

Toronto, Philadelphie, Atlanta, Salt Lake et Seattle ont tous gagné chez eux. Mais Sebastian Lletget et Jonathan Dos Santos, buteurs à quatre minutes d’intervalle en deuxième mi-temps, ont changé le scénario. Prochaine péripétie de l’histoire : un derby contre le Los Angeles FC en demi-finale de l’Ouest, jeudi.

Le Minnesota United, qui fêtait encore sa toute première qualification pour les éliminatoires, a pourtant créé ses occasions, particulièrement en première mi-temps. Mais un manque de réussite dans le dernier tiers l’aura coulé.

De l’autre côté, Lletget a bêtement profité d’un tir bloqué – celui d’Ibrahimovic, bien sûr – à la 71e minute. Le ballon a bondi dans la course du milieu de terrain, qui a promptement battu le gardien Vito Mannone.

Ibrahimovic s’est buté à Mannone en un contre un à la 74e minute, mais quelques secondes plus tard, Dos Santos a doublé la mise. Il a accepté une remise dans l’axe et a enroulé une jolie frappe de l’extérieur de la surface de réparation entre le poteau et Mannone.

Les locaux ont trouvé un peu d’espoir à la 87e minute. Darwin Quintero, sur la droite, a remis en bordure de la surface pour Jan Gregus, qui a aussitôt battu le gardien David Bingham d’un tir bas à sa gauche. Mais leur première aventure en éliminatoires s’est néanmoins terminée dans la défaite.

Autre résultat

Philadelphie 4-3 Red Bulls de New York

Demi-finales d’Association (mercredi et jeudi)