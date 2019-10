Ivanie Blondin championne canadienne au 1500 m et au départ groupé

L'Ottavienne termine donc les quatre journées de compétition avec cinq médailles. Elle a aussi gagné l'or au 3000 m et l'argent au 1000 m et au 5000 m.

Dans l'épreuve du 1500 m, Blondin a franchi la distance en 1 min 55 s 56/100 pour devancer Isabelle Weidemann par 1,41 s. Valérie Maltais a pris la 3e place.

Maltais a par la suite pris la 2e place du départ groupé derrière Blondin, tandis que Weidemann a glissé au 3e rang.

« Je me sentais assez fatiguée au réveil, mais c'est facile de me motiver avec la qualité de mon patinage actuellement, a souligné Blondin. J'ai battu trois de mes records personnels ce week-end. Notre équipe est vraiment forte cette année. Valérie, Isabelle et moi, de même que tout le groupe à l'entraînement, nous avons trouvé une belle chimie. »

Nous nous entraînons dans une atmosphère positive, et les résultats le démontrent. Ivanie Blondin, triple championne canadienne en 2019

Chez les hommes, David Larue s’est imposé au 1500 m avec un chrono de 1:44,96, 14 centièmes de secondes de mieux qu’Antoine Gélinas-Beaulieu. C’est l’Albertain Tyson Langelaar qui s’est classé 3e.

La Rue, une étoile montante de 20 ans, avait enlevé les honneurs du 1000 m samedi.

Au départ groupé, le Torontois Hayden Mayeur s'est imposé devant l'Albertain Kaleb Muller et l'Ontarien Jake Weidemann.

« J'ai pris du temps à trouver mon rythme ce week-end, alors c'est génial de le terminer avec mon tout premier titre canadien, a reconnu Mayeur. J'ai essayé de rester à l'avant de la course et de me frotter aux meilleurs. J'ai conservé mon énergie, et je suis parvenu à trouver de l'espace dans le dernier tour. »

Cette compétition a pour but de déterminer la composition de la délégation qui représentera le pays en Coupe du monde.