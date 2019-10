Andy Murray renoue avec la victoire à Anvers

L'Écossais Andy Murray a remporté, dimanche, à Anvers, son premier tournoi depuis mars 2017, renversant dans un duel de revenants le Suisse Stanislas Wawrinka en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-4.

Ancien no 1 mondial et aujourd'hui 243e, Murray a dominé en 2 h 27 min l'ancien no 3 Wawrinka, désormais 18e, qui aurait pu lui aussi renouer avec le succès bien après son dernier titre en mai 2017.

Les deux joueurs, triples vainqueurs de tournois du grand chelem, étaient ces derniers mois diminués par des blessures, à la hanche pour Murray et au genou pour Wawrinka.

Plus de détails à venir.