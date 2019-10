Keegan Messing au pied du podium à Skate America

Messing était 3e après le programme court, mais il a commis plusieurs erreurs dans son programme libre. Il n’a obtenu que la 8e note de la journée, ce qui l’a relégué au 4e rang du classement général avec un pointage de 239,34. Dès sa sortie de la patinoire, Messing a souligné à son entraîneur qu’il avait peiné à trouver sa concentration.

L’Albertain de 27 ans est en deuil de son jeune frère, tué dans un accident de moto il y a un mois. Conscient de la situation, le public américain a chaleureusement applaudi Messing après sa prestation sur la musique de Guns N’Roses.

L’Américain Nathan Chen (299,09) s’est facilement imposé au sommet, 44 points très exactement devant son compatriote Jason Brown (255,09). Le Russe Dmitri Aliev a complété le podium avec sa note de 253,55.

Dans la compétition en couple, les Canadiens Camille Ruest et Andrew Wolfe ont quelque peu amélioré leur sort. Ils étaient 7es après le programme court, et ils ont gagné un rang lors du programme libre pour terminer au 6e rang du classement général avec une note de 155,16.

Les Chinois Peng Cheng et Jin Yang (200,89) ont remporté l’épreuve, devant les Russes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (196,98) et les Américains Haven Denney et Brandon Frazier (192,70).

