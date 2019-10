Les Tiger-Cats établissent un record d'équipe avec leur 13e victoire

Dane Evans et Brandon Banks ont de nouveau excellé, samedi, pour mener les Tiger-Cats de Hamilton vers un gain de 33-12 contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Evans a décoché une passe de touché de 62 verges vers Banks au troisième quart pour permettre aux Ticats d’inscrire une 13e victoire cette saison. C’est un sommet pour la formation de Hamilton, qui a récolté un quatrième gain d’affilée.

Les Tiger-Cats ont également remporté un huitième match de suite au Tim Hortons Field. Le succès de l’équipe à domicile pourrait jouer en sa faveur en finale de l’Association de l’Est, le mois prochain.

Banks a inscrit un touché lors d’un cinquième match d’affilée et a amassé des gains de 116 verges en 7 attrapés. Malgré tout, les Tiger-Cats ont été loin d’être parfaits. Le Rouge et Noir n’a cependant pas été en mesure de profiter des faiblesses de l’adversaire et n’a réussi que quatre bottés de placement.

La troupe ottavienne a subi un neuvième revers consécutif.

Evans a complété 32 de ses 41 passes pour des gains de 452 verges par la voie des airs, un sommet en carrière. En plus de sa passe de touché, il a lancé une interception. Il présente une fiche de 8-2 à titre de quart partant depuis qu’il a remplacé Jeremiah Masoli, qui a subi une grave blessure au genou.

David Watford a donné l’avance 19-9 aux Tiger-Cats avec un touché au sol à 7 min 33 s du troisième quart. Jalin Marshall a inscrit l’autre majeur des locaux, tandis que Lirim Hajrullahu a réussi quatre bottés de placement, un simple et deux transformations.

La recrue Will Arndt a pour sa part récolté 112 verges en 17 passes à son deuxième départ avec le Rouge et Noir, qui a subi une première défaite à Hamilton depuis 2014.