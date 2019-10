Autre victoire du Canadien face aux Blues

La troupe de Claude Julien a enregistré trois buts au deuxième tiers pour asseoir son emprise sur le match.

C’était 1-1 quand Brendan Gallagher a surpris le gardien Jake Allen avec un tir de la ligne bleue dès la sixième seconde de la période médiane. Il s’agissait d’un quatrième but pour Gallagher cette saison.

Jonathan Drouin a ensuite enfilé son troisième filet de la campagne en bondissant sur une remise lumineuse de Jesperi Kotkaniemi en avantage numérique.

Nick Suzuki a plus tard porté l’avance des Montréalais à 4-1 avec le deuxième but de sa carrière, un deuxième en deux matchs, lorsqu'il a accepté une passe de Nate Thompson devant le filet des Blues. Mention honorable à Nick Cousins, instigateur de ce but, lui qui a intercepté le disque en zone neutre.

Jordan Weal, à cinq contre quatre, avait lancé le CH en avant à la sixième minute du premier vingt. Bien posté devant le rectangle d’Allen, il a redirigé une passe vive de Max Domi.

Jaden Schwartz avait ensuite créé l’égalité pour les Blues, qui ont subi une quatrième défaite de suite, bien qu'ils ont dominé avec 34 tirs contre 25.

David Perron a réduit l'écart à 4-2 avec 38 secondes à écouler après que les Blues eurent retiré leur gardien, mais Shea Weber a riposté dans un filet désert 15 secondes plus tard.

Le Canadien, victorieux dans trois de ses quatre dernières rencontres, affrontera le Wild au Minnesota, dimanche.