James Neal continue sur sa lancée

Darnell Nurse a récolté deux mentions d’aide et les Oilers ont repris l'exclusivité du premier rang de la LNH grâce à un gain de 2-1 contre les Red Wings de Detroit, vendredi soir, à Edmonton.

James Neal, avec son 9e but de la saison en deuxième période, et Ethan Bear, qui a doublé la mise quatre minutes plus tard, ont marqué pour les Oilers qui présentent une fiche de 7-1-0.

Mike Green a répliqué pour les Red Wings, qui ont perdu à leurs quatre dernières sorties.

Mikko Koskinen a bloqué 25 rondelles devant le filet des Oilers tandis que Jonathan Bernier a stoppé 35 lancers.