Keegan Messing 3e après le programme court de Skate America

L'Albertain de 27 ans a obtenu 96,34 points pour sa prestation sur la musique d'Ed Sherran.

Il ne pointe qu'à 0,23 point du second rang détenu par le Russe Dmitri Aliev.

L'Américain Nathan Chen, double champion du monde, trône largement au sommet avec 102,71 pts après avoir brillé sur l'air de La Bohème de Charles Aznavour.

En couples, les Canadiens Camille Ruest et Andrew Wolfe sont 7es et avant-derniers (54,63 pts).

Les Chinois Peng Cheng et Jin Yang (72,73) ont devancé les Russes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (71,25) et les Américains Ashley Cain-Gribble et Timothy Leduc (68,2).

La deuxième étape des Grands Prix se tiendra le week-end prochain à Kelowna, en Colombie-Britannique, lors des Internationaux de Patinage Canada. La compétition marquera l'entrée en scène du Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre.