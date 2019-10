Un coureur de Québec 7e à la mythique Diagonale des Fous

Jean-François Cauchon a une fois de plus confirmé qu’il fait partie de l’élite mondiale de la course en sentier. Le coureur de Cap-Rouge a pris le 7e rang de la Diagonale des fous, vendredi, une course mythique de 166 kilomètres à travers les montagnes de la Réunion.

Lui qui visait un top-10 et un temps de 26 heures, Jean-François Cauchon peut dire mission accomplie. Il a arrêté le chrono à 25 heures 47 minutes et 11 secondes au bout du monstrueux parcours durant lequel les participants ont à monter et descendre près de 10 000 mètres de dénivelé.

Vainqueur de plusieurs compétitions au Canada ces dernières années, l’athlète de 26 ans a aussi une victoire à la TransMartinique et une 31e place au célèbre Ultra-Trail Mont-Blanc à son palmarès.

Sa 7e place, vendredi, pourrait toutefois être la plus significative à l’international. La Diagonale des Fous, tenue pour la 25e fois dans le cadre du Grand Raid de la Réunion, est reconnue comme l’une des courses les plus difficiles et relevées de la planète.

La mission de Jean-François Cauchon n’est toutefois pas terminée en Réunion. Après quelques heures de sommeil, ce dernier retournera dans les sentiers, cette fois pour soutenir sa soeur Élisabeth aux diverses stations de ravitaillement.

Elle aussi parmi l’élite de la course en sentier, Élisabeth Cauchon a pris le départ, vendredi après-midi, de la Trail de Bourbon, en Réunion, une course de 112 kilomètres. Son arrivée est prévue samedi après-midi.