Tout le Japon vit à l'heure du rugby avant le choc des quarts

L'enthousiasme grandit au Japon, où l'équipe nationale japonaise, appelée Brave Blossoms entraîne les médias et la population dans son sillage, avant le match de quart de finale, dimanche à Tokyo.

Même si le baseball occupe la Une des pages consacrées au sport des principaux quotidiens du pays, le rugby se taille une portion inédite.

Vendredi, à quarante-huit heures du match, plusieurs télévisions ont rediffusé des extraits de la victoire des Japonais sur l'Écosse (28-21) de dimanche, et elles ont surtout ressorti des images du « Miracle de Brighton », la victoire du Japon sur l'Afrique du Sud (34-32) lors de la Coupe du monde de 2015 en Angleterre.

Kenki Fukuoka marque un essai face aux Écossais à la Coupe du monde de 2019 au Japon. Photo : Getty Images / Stu Forster

La chanson Victory road (la route vers la victoire), entonnée par les joueurs du Japon réunis en un large cercle à la fin de l'entraînement, est très populaire, et est très présente dans les médias.

Les médias japonais soulignent l'importance d'avoir une mêlée solide pour s'opposer aux Springboks, particulièrement bien armés dans ce domaine.

L'un des quotidiens les plus lus au Japon, Yomiuri (8 millions d'exemplaires), raconte à ses lecteurs moins au fait des subtilités du rugby, comment les huit joueurs ajustent presque au centimètre près le positionnement de leurs têtes, bras, jambes...

Le rugby trouve également sa place dans les journaux économiques.

Kensuke Iwabuchi, ancien joueur et dirigeant de la fédération japonaise, cité dans un article du quotidien Nikkei, indique que « les chances de victoire du Japon reposent sur la discipline et la patience »: la première pour ne pas offrir des pénalités à l'adversaire et la seconde pour s'opposer à la puissance physique des Springboks.

Kensuke Iwabuchi précise que si les Brave Blossoms ont eu du succès jusqu'à maintenant, c'est grâce au soutien des nombreux amateurs.

« Les encouragements des amateurs ont été très importants. Contre l'Écosse, ce n'était pas comme si on était 15 contre 15, mais 15 contre 70 015 », indique-t-il, soulignant que la plupart des matchs ont été joués à guichets fermés.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les joueurs de l'équipe japonaise des Brave Blossoms à l'entraînement avant leur match face à l'Afrique du Sud Photo : Getty Images / Cameron Spencer

D'ailleurs, trouver un billet pour le match de dimanche relève de la cause désespérée.

Depuis le début de la semaine, un attroupement se forme chaque fin de matinée à l'entrée du stade du Mémorial du Prince Chichibu, dans le quartier d'Aoyama, dans le centre de Tokyo, où les Brave Blossoms peaufinent leur préparation à huis clos.

Des affaires d'or

À moins de cent mètres de là, la boutique de l'équipementier Canterbury ne désemplit pas.

Les amateurs font la queue à l'entrée du magasin pour acheter le maillot des Brave Blossoms dont les prix vont de s'étalent de 58 à 120 dollars canadiens selon les tailles.

Près de 200 000 répliques du maillot aux rayures rouges et blanches ont déjà été écoulées depuis le début du Mondial, avait indiqué la semaine dernière un représentant de la marque Canterbury à l'agence AFP.

De son côté, l'Afrique du Sud ne veut pas pensé à la revanche, et « se prépare normalement », a assuré le capitaine des Sprinboks, Siya Kolisi, vendredi.

« C'est la phase éliminatoire maintenant. On gagne, on continue. On perd, c'est fini. On est dans cet état d'esprit depuis quelques semaines maintenant. On se prépare normalement », a assuré le troisième ligne, âgé de 28 ans (43 matchs en équipe nationale).

« On s'est mis la pression nous mêmes. On sait quel match on joue. Si un joueur ne le sait pas, il ne mérite pas d'être là », a ajouté le joueur.

Le souvenir de 2015

L'Afrique du Sud se souvient évidemment de cette défaite crève-cœur (34-32) de la Coupe du monde de 2015.

« Évidemment, c'est resté dans un coin de notre tête, admet Siya Kolisi. C'est quelque chose qu'on ne veut plus jamais revivre.

« Le Japon est une bien meilleure équipe maintenant, donc c'était bien de les affronter avant la Coupe du monde. Ils se sont vraiment améliorés. On a tous hâte de relever le défi », a poursuivi Kolisi.

L'Afrique du Sud a remporté le victoire 41-7 en match préparatoire.

« Les deux équipes ont progressé depuis ce match. On s'en tient à ce qu'on sait faire. Rien ne change », a-t-il précisé.