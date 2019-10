La Chine nie toute intervention auprès de la NBA

« Le gouvernement chinois n'a jamais transmis ce type d'exigence », a affirmé devant la presse un porte-parole de la diplomatie, Geng Shuang.

Jeudi, le commissaire de la NBA Adam Silver a révélé que des représentants du gouvernement chinois et des dirigeants d'entreprise avaient réclamé le licenciement de Daryl Morey, après un message polémique de soutien aux manifestants de Hong Kong transmis par l'un des réseaux sociaux.

« Nous avons répondu qu'il n'y avait pas lieu que cela arrive, ni même de le sanctionner », a affirmé M. Silver.

Lors d'un congrès à New York, le patron de la NBA a par ailleurs indiqué que cette affaire avait eu pour la ligue des conséquences financières « assez dramatiques » et qui « pourraient continuer de l'être ».

La crise entre la Chine et la NBA a commencé début octobre après un message du directeur général de l'équipe de Houston, Daryl Morey, qui exprimait un soutien aux manifestants à Hong Kong.

L'ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997 et désormais territoire autonome est secouée depuis juin par des manifestations de plus en plus violentes qui exigent notamment davantage de libertés civiles et d'autonomie.

À la suite au message polémique, des entreprises chinoises ont suspendu leur parrainage ainsi que les négociations des droits de diffusion avec la NBA qui était alors en pleine tournée asiatique.