Beterbiev et Gvozdyk font le poids

Artur Beterbiev et Oleksandr Gvozdyk ont respecté la limite de poids de 175 livres, jeudi, lors de la pesée officielle en vue de leur combat d'unification des mi-lourds, vendredi, à Philadelphie.

En vue de son 15e combat, le Québécois d'origine tchétchène et champion de l'IBF (14-0, 14 K.-O.) a fait osciller la balance à 174,5, tandis que l’Ukrainien et champion de la WBC (17-0, 14 K.-O.) s'est montré un peu plus léger à 174,3 lb.

Une deuxième pesée aura lieu vendredi matin et les deux pugilistes ne pourront dépasser les 185 lb.

En décembre dernier, Gvozdyk avait vaincu Adonis Stevenson pour s'emparer de la couronne WBC.

Les deux boxeurs se sont déjà affrontés il y a dix ans dans les rangs amateurs. Beterbiev l'avait emporté par un retentissant K.-O. au deuxième round.